Elon Musk’ın Şirketlerinde Tarihi Kayıp: 456 Milyar Dolar Eridi

ABD ara seçimlerinde umduğunu bulamayan Elon Musk, Tesla ve SpaceX hisselerindeki sert düşüşle tarihî bir servet kaybı yaşadı. Yatırımcılar yeni düzenlemelerden ve soruşturmalardan kaygılanırken iki şirketin toplam piyasa değerinden 456 milyar dolar silindi.

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk’ın ABD ara seçimlerinde desteklediği adayların büyük çoğunluğu kaybetti. Kongre’nin kontrolü de Demokratlara geçti. Bu sonuçların ardından yatırımcılar, Tesla ve SpaceX’in daha sıkı denetimlerle ve Kongre soruşturmalarıyla karşılaşma ihtimalini hesaba katmaya başladı.

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Teknoloji sektöründeki genel gerileme de satışları hızlandırınca Tesla ve SpaceX’in toplam piyasa değerindeki kayıp, yalnızca iki günde 420 milyar doları aştı; perşembe kapanışında 456 milyar dolara dayandı. Musk’ın kişisel serveti de bundan payını aldı. SpaceX’in halka arzıyla 1 trilyon doları aşan varlığı, bir haftada yaklaşık 90 milyar dolar azalarak 800 milyar doların altına indi.

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Musk, Teksas’taki iki önemli müttefikini de kaybetti

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Musk, seçim döneminde 470 milyon dolardan fazla bağış yaparak Cumhuriyetçilerin en büyük destekçisi olmuştu. Ne var ki hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da kontrol Demokratlara geçti.

Tesla ve SpaceX’in merkezlerinin bulunduğu Teksas’tan da istediği sonuç gelmedi. Eyaletteki en önemli müttefiklerinden Vali Greg Abbott ve Başsavcı Ken Paxton, koltuklarını Demokrat rakiplerine bıraktı.

Teksas’taki yatırımların takvimi ve maliyeti değişebilir

Yeni yönetim, veri merkezlerinin su tüketimini, elektrik maliyetlerini ve bu tesislere sağlanan vergi indirimlerini incelemeye hazırlanıyor. Şirketlerin genişleme planları da bu nedenle belirsizleşti.

Özellikle iki yatırımın gecikmelerle ve artan maliyetlerle karşılaşabileceği öngörülüyor. Bunlardan biri, Teksas’ta kurulması planlanan büyük yarı iletken ve veri merkezi kompleksi Terafab. Diğeri ise Starbase tesislerindeki süper bilgisayar projesi.

Starlink incelemeleri birleşme planını da zorlaştırıyor

Ukrayna’daki savaş sırasında Starlink’in askerî kullanımına getirilen kısıtlamalarla ilgili kayıtların korunması istendi. Şirkete yönelik güvenlik incelemelerinin de derinleşmesi bekleniyor.

Musk’ın gündeme getirdiği Tesla ile SpaceX’i tek çatı altında birleştirme hedefi de bu hukuki ve siyasi baskılardan etkileniyor. Hisseler düşerken şirketlerin geleceği için düşündüğü birleşmeyi hayata geçirmek de giderek zorlaşıyor.