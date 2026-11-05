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Google’ı Tedirgin Edecek Rakam: ChatGPT’nin Arama Hacmi Google’ın Beşte Birine Ulaştı

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OpenAI’a göre ChatGPT’nin arama hacmi, Google’ın beşte birine ulaştı. Haftalık 1,2 milyar aktif kullanıcıya ulaşan platform, internette bilgi arama alışkanlıklarıyla birlikte arama motoru pazarındaki dengeleri de değiştiriyor.

Google’ı Tedirgin Edecek Rakam: ChatGPT’nin Arama Hacmi Google’ın Beşte Birine Ulaştı
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

İnternet aramalarının yıllardır ilk adresi olan Google’ın karşısında artık güçlü bir rakip var. OpenAI tüketici ürünleri lideri Adam Fry’ın açıklamasına göre ChatGPT, Google’ın toplam arama hacminin yüzde 20’sine erişti. Yalnızca iki ayda 200 milyon yeni kullanıcı kazanan platformun haftalık aktif kullanıcı sayısı da 1,2 milyarı aştı.

Bu büyümede, bağlantılar arasında dolaşmak yerine doğrudan yanıt alma tercihi etkili. Basit kodlama ve metin yazarlığı aracı olarak yola çıkan ChatGPT, artık milyarlarca insanın hava durumu, borsa verileri ve güncel haberler için ilk başvurduğu yerlerden biri.

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Google’ı Tedirgin Edecek Rakam: ChatGPT’nin Arama Hacmi Google’ın Beşte Birine Ulaştı
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Google’ın beşte biri ne demek?

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OpenAI, ChatGPT’nin sabit eğitim verisi yerine canlı internete bağlandığı sorguları “arama” olarak kabul ediyor. Google’ın günde yaklaşık 16 milyar arama işlediği verisi temel alındığında bu oran, ChatGPT üzerinden günlük yaklaşık 3,2 milyar arama benzeri etkileşim yapıldığı anlamına geliyor.

Microsoft Bing gibi köklü alternatifler yıllardır yüzde 3 ila 5 civarında küresel pazar payında kalırken, ChatGPT’nin Google’ın yüzde 20’sine ulaşması kullanıcı alışkanlıklarındaki kırılmayı gösteriyor. Ancak iki nüans var: Bu yüzde 20, bağımsız bir pazar payı değil; OpenAI’nin kendi ölçüm yöntemine dayalı bir sorgu hacmi oranı. Ayrıca kullanıcılar yanıtları doğrudan ekranda gördüğü için, ChatGPT’nin harici web sitelerine trafik yönlendirme oranı düşük.

Aramalar artıyor, trafik sohbet ekranında kalıyor

Web yayıncıları açısından tablo değişiyor. Kullanıcı yanıtı sohbet ekranında bulduğu için kaynak sitelere her zaman gitmiyor. Google, web sitelerine yönlendirilen trafikte hâlâ yüzde 86’nın üzerinde paya sahip.

ChatGPT ise yapay zekâ kaynaklı yönlendirmelerin yüzde 95’ini tek başına sağlıyor. Yine de bu yönlendirmelerin web genelindeki dış trafik payı yüzde 1 civarında. Arama hacmi büyüyor; sitelere gelen ziyaretçi aynı hızda artmıyor.

OpenAI, arama trafiğini reklama açıyor

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Halka arz öncesinde gelir kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen OpenAI, bu sorgu trafiğinden reklam geliri elde etmeyi hedefliyor. Arama sonuçlarına görselli sponsorlu ürün ve hizmet yerleştirmeleri eklemeye başlamış durumda; kullanıcı tepkilerinin olumlu olduğunu da söylüyorlar.

Sesli mod haftalık 250 milyon, görsel üretim haftalık 1,5 milyar kullanıma ulaşmış. OpenAI böylece klasik arama motoru reklamını sohbetin içine taşıyor. Ürün, kullanıcının yanıt aradığı ekranda karşısına çıkıyor.

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Google Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

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