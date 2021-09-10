Her Gün İki Tane Poğaça Yerseniz Vücudunuza Ne Olur?

Diyetisyen Esra Çelakıl, çoğu kişinin düzenli olarak severek tükettiği poğaçadan her gün iki tane yersek vücudumuzda ne büyüklükte bir yağ kitlesi oluşacağını gösterdi. Bu gösteri, bazı kişilerin poğaçalar ile arasını açmasına neden olabilir.

Poğaça, vaktimizin olmadığı günlerde kahvaltı zahmetinden bizi en hızlı kurtaran yiyeceklerden birisi. İster öğrenci olalım ister çalışan, doyurucu olduğu için poğaça sayesinde kahvaltı öğününü hızlı bir şekilde atlayabiliyoruz.

Okulların açılmasıyla birlikte bu tür yiyeceklerin tüketimi de yavaş yavaş artıyor ve Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, aslında gizli bir şeker kaynağı olan poğaçalar hakkında hem velilere hem de gençlere uyarıda bulundu. 20 gün boyunca poğaça yiyen bir kişinin vücudunda ne kadar yağ birikeceğini gösteren Çelakıl, bu gerçeği son derece mide bulandırıcı bir fotoğrafla gösterdi.

Her gün poğaça yersek vücudumuzda oluşacak yağ miktarı:

Bir poğaçada 10, bir simitte ise 22 küp şeker bulunduğunu belirten Çelakıl, her gün kahvaltıda en az iki poğaça yiyen insanların kanında şekerden dolayı tortulaşma oluştuğunu ve kılcal damarların tıkandığının altını çizdi.

Çocuklarının beslenme çantalarına poğaça koyan velilerin hata yaptığını belirten uzman diyetisyen, kahvaltının en önemli öğün olduğunu ve bu öğünün geçiştirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Çelakıl, açıklamasının devamında "Günde 2 poğaça yiyen kişinin vücudunda 20 günde 2 buçuk kilo yağ birikimi olur" ifadelerini kullandı.