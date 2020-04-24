Geçtiğimiz yıl Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişiklikle 500 bin TL üzeri geliri olan sosyal medya fenomenlerine vergi zorunluluğu getirilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzmanları, YouTube’dan gelir elde eden 18 yaşın altındaki bir kişinin dahi vergi mükellefi olacağını söyledi.

İçinde bulunduğumuz dijital çağın en gözde mesleklerinden biri haline gelen YouTuber’lık, bugün pek çok gencin hayallerini süslüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzmanları İhsan Durlanık ve Naci Yıldırım, Vergi-algı adlı sitede yayınlanan haberde YouTuber’ların vergilendirilmesini mercek altına aldı.

YouTuber’lar genellikle iki yolla kazanç sağlıyorlar: Video izlenmeleri ve sponsor anlaşmaları. Haberde, içerik üreticisinin kendi şahsi YouTube hesabı üzerinden izlenme sayısı ve süresine göre kazandığı gelirlerin “Reklam Geliri” olarak değerlendirildiği ve Gelir Vergisi Kanununda yer alan 7 gelir unsuru arasındaki “Ticari Kazanç” hükümlerine tabi olduğu belirtiliyor.

Google tarafından yapılan ödemeler banka hesapları üzerinden kolayca tespit edilebiliyor

Bu şekilde gelir elde eden bir içerik üreticisinin, mahalledeki marketin ya da AVM'deki bir kahveci dükkanının vergilendirilmesinden farklı olmayacak şekilde vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerektiğini ifade eden Durlanık ve Yıldırım, “Para doğrudan Google Limited Ireland tarafından YouTuber’ın hesabına aktarılmaktadır. Yine yayınlanan videolarda eğer bir şirket ile sponsorluk anlaşması yoluyla gelir elde ediliyorsa sözleşmenin muhatabı doğrudan YouTuber olmaktadır” diyorlar.

YouTube üzerinden gelir elde edenlerin en büyük yanılgısının yaş konusu olduğunun belirtildiği haberde, “Vergi kaydım yok, bir sınır varmış ben o sınırın altında para kazanıyorum, 18 yaşından küçüğüm, her ay para kazanmıyorum, sponsorum vergimi benim yerime ödüyor, mükellef olmayı da düşünmüyorum, Maliye beni nerden bulacak' demeyin. Banka hesapları üzerinden kolayca tespit yapılabiliyor” ifadeleri yer alıyor.

YouTube’dan gelir elde eden 18 yaşın altındaki bir kişi de vergi mükellefi olabiliyor

Yazıda ayrıca, 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımlanması ile birlikte, 2019 yılı başından itibaren sponsorlar, mükellef olsun olmasın tüm YouTuber’lara sponsorluk (Reklam hizmeti vermesi karşılığında) ödemesi yaparken, yüzde 15 gelir vergi kesintisi yapmasını zorunlu hale getirildiği belirtiliyor.

Haberde, geçtiğimiz yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından banka hesaplarına Google Limited Ireland’dan ödeme yapılanların tespit edilip, vergi dairelerine görüşme yapmak için çağrıldığı söylenirken, vergi müfettişlerine sağlanan veriler ile uzaktan denetim yapmanın gelişen teknoloji ile son dönemde çok kolay hale geldiğine dikkat çekiliyor.

Yıllık 10.000 TL vergi matrahı olan bir YouTuber’ın yüzde 15’lik vergi dilimine gireceğinin ve 1.500 TL gelir vergisi ödeyeceğinin belirtildiği haberde, YouTube’dan ya da sponsorlardan elde edilen gelirlerden ev kirası, ısıtma, elektrik gibi giderlerinin yanı sıra kamera, mikrofon, bilgisayar gibi birçok gider kaleminin vergi matrahı hesaplanırken düşülebildiği kaydedildi.