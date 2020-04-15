Koronavirüs salgını nedeniyle insanların zamanını evlerinde zaman geçirdiği bu günlerde YouTube gibi video yayın platformları her zaman olduklarından daha fazla görüntüleme elde ediyorlar. Peki bu artan kullanım miktarları YouTuber’ların gelirlerinin artmasını sağladı mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyanın dört bir tarafında, insanların evde kalması yönünde çağrılar yapılıyor. Aynı zamanda birçok ülkede sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Bir kısım şirket evden çalışma modeline geçerken bazı şirketlerin faaliyetlerini durdurması da insanların işsiz kalmasına neden oldu.

Yukarıdaki faktörlerin tamamı insanların geçmişte olduğundan daha fazla evde zaman geçirmesi sağlıyor. Evlerde daha fazla zamanın geçirildiği bu günlerde video platformları, video konferans uygulamaları, dizi ve film yayın platformları önceki dönemlere göre çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Peki YouTube gibi platformlarda izlenme sayılarının artması, gelirlerin de artmasına neden oluyor mu?

Görüntüleme sayıları artıyor, ama gelirler artmıyor

Koronavirüs salgını döneminde YouTube, diğer platformlara göre daha fazla talep görüyor. Video yayın platformunda görüntülenme sayıları ve izlenme saatleri, önceki dönemlere göre büyük bir artış gösterdi. Bu sayıların artması, içerik üreticilerinin YouTube gelirlerinin de artacağı yönünde bir beklentiyi beraberinde getiriyor. Ancak durum böyle değil.

Son birkaç hafta içerisinde yaşananlar, beklentilerin tam tersi yönünü gösteriyor. YouTube videoları daha fazla izlenir ve insanlar YouTube’da daha fazla zaman geçirirken, YouTuber’ların gelirleri geçmişte olduğundan daha düşük düzeylerde seyrediyor. İzlenme sayılarındaki artışa rağmen YouTuber’ların gelirlerinin düşmesi, çevrimiçi reklamcılığın doğasından kaynaklanıyor.

YouTube’un reklam gelirleri nasıl belirlenir?

YouTuber’ların şu anda yaşadığı sorunların temelinde YouTube’un “1000 gösterim başına maliyet” şeklinde anılan BGBM sistemi yatıyor. BGBM, sadece YouTube tarafından uygulanan bir sistem değil. İnternet siteleri de benzer bir reklam gösterim sistemi ile reklam gelirleri elde ediyorlar veya reklam geliri dağıtıyorlar.

YouTuber’ların gelirleri de temel olarak BGBM ile belirleniyor. Reklam gelirleri yüksek olduğunda YouTuber da görüntüleme sayılarına göre daha fazla gelir elde ediyor. Ancak reklam gelirleri düştüğünde görüntüleme sayıları yükselse dahi izlenme başına ücret yükselmiyor.

Koronavirüs günleri, reklam gelirlerindeki değişikliklerin açıklanması için iyi bir örnek olarak kullanılabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle reklam veren kuruluşlar eskisi kadar reklam vermiyorlar. Bu da YouTube reklamlarında rekabetin düşmesine neden oluyor. Düşen rekabet, reklamların daha düşük ödemelerle verilmesini sağlıyor. Bu nedenle içerikler daha fazla görüntülense dahi eskisi kadar reklam geliri sağlanamıyor.

Ünlü YouTuber’lardan olan Shesez, bu durumu kendi içerikleri üzerinden örneklendiriyor. Shesez, son günlerde yayınladığı ve 350.000 görüntüleme sayısına ulaşan videosunun, 15 Mart’ta yayınladığı ve 200.000 görüntüleme elde eden videosundan daha az gelir getirdiğini açıkladı. Shesez, aradaki farkın dörtte bir düzeyinde olduğunu belirtti.

Neredeyse iki kat daha fazla görüntüleme elde eden bir içeriğin daha az gelir getirmesi yukarıda açıkladığımız BGBM uygulamasından kaynaklanıyor. Şu anda YouTube’a içerik üreten diğer insanlar ve internette reklam geliri elde edenlerin hemen hemen tamamı benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyorlar.

Bütün konuyu şöyle özetleyebiliriz: YouTube’da daha fazla görüntüleme elde etmek her zaman için daha fazla gelirin elde edilmesini sağlamayabilir. Koronavirüs pandemisinin yaşandığı bu günlerde olduğu gibi reklam gelirleri düştüğünde içerikler daha fazla görüntülense dahi içerik üreticilerine daha fazla gelir sunulmuyor.