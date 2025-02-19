PlayStation Plus kütüphanesinden mart ayında kaldırılacak oyunlar belli oldu. Önümüzdeki ay, aralarında sevilen yapımların da olduğu 9 oyuna veda edeceğiz.

Sony, ücretli abonelik sistemi PlayStation Plus’a düzenli olarak yeni oyunlar ekliyor ve çıkarıyordu. Daha dün, Oyun Kataloğu’na toplam değeri 9300 TL’yi aşan 7 oyunun eklendiğini görmüştük.

Şimdi ise Mart 2025’te PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar ortaya çıktı. Önümüzdeki ay, Extra ve Deluxe abonelerinin ulaşabildiği Resident Evil 3 ve Life is Strange oyunları da dahil 9 oyun, PS Plus’tan kaldırılacak.

PS Plus’tan martta kaldırılacak oyunlar

Resident Evil 3

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors

Dragon Ballz Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Final Fantasy Type-0 HD

Jojo’s Bizzarre Adventure: All-Star Battle R

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Yukarıda gördüğünüz oyunlar, mart ayının ortası civarında PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak. Yani bu oyunları hâlâ oynamadıysanız onları deneyimlemek için 1 aydan az süreniz var.