Sony, ücretli abonelik sistemi PlayStation Plus’a düzenli olarak yeni oyunlar ekliyor ve çıkarıyordu. Daha dün, Oyun Kataloğu’na toplam değeri 9300 TL’yi aşan 7 oyunun eklendiğini görmüştük.
Şimdi ise Mart 2025’te PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar ortaya çıktı. Önümüzdeki ay, Extra ve Deluxe abonelerinin ulaşabildiği Resident Evil 3 ve Life is Strange oyunları da dahil 9 oyun, PS Plus’tan kaldırılacak.
PS Plus’tan martta kaldırılacak oyunlar
- Resident Evil 3
- Life is Strange 2
- Life is Strange: True Colors
- Dragon Ballz Z: Kakarot
- Street Fighter V Champion Edition
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
- Final Fantasy Type-0 HD
- Jojo’s Bizzarre Adventure: All-Star Battle R
- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6
Yukarıda gördüğünüz oyunlar, mart ayının ortası civarında PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak. Yani bu oyunları hâlâ oynamadıysanız onları deneyimlemek için 1 aydan az süreniz var.