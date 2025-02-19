Mart Ayında PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar Belli Oldu

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
PlayStation Plus kütüphanesinden mart ayında kaldırılacak oyunlar belli oldu. Önümüzdeki ay, aralarında sevilen yapımların da olduğu 9 oyuna veda edeceğiz.

Sony, ücretli abonelik sistemi PlayStation Plus’a düzenli olarak yeni oyunlar ekliyor ve çıkarıyordu. Daha dün, Oyun Kataloğu’na toplam değeri 9300 TL’yi aşan 7 oyunun eklendiğini görmüştük.

Şimdi ise Mart 2025’te PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar ortaya çıktı. Önümüzdeki ay, Extra ve Deluxe abonelerinin ulaşabildiği Resident Evil 3 ve Life is Strange oyunları da dahil 9 oyun, PS Plus’tan kaldırılacak.

PS Plus’tan martta kaldırılacak oyunlar

  • Resident Evil 3
  • Life is Strange 2
  • Life is Strange: True Colors
  • Dragon Ballz Z: Kakarot
  • Street Fighter V Champion Edition
  • Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
  • Final Fantasy Type-0 HD
  • Jojo’s Bizzarre Adventure: All-Star Battle R
  • Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Yukarıda gördüğünüz oyunlar, mart ayının ortası civarında PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak. Yani bu oyunları hâlâ oynamadıysanız onları deneyimlemek için 1 aydan az süreniz var.
İLGİLİ HABER

PlayStation Plus Aboneliğinde Dev İndirim (Sadece Sınırlı Süreliğine)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://gg.deals/subscription-news/nine-games-are-leaving-playstation-plus-extrapremium-in-march-2025/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler