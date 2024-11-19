Bir hindi görünce ilk olarak dikkatimizi boynundan sarkan kırmızı deri parçası çekiyor. Bu parça, aslında boynun bir noktası değil!

Üstelik daha garip bir bilgiyi önden verelim: Bu kısım, erkek hindilerde daha belirgin.

Yani bu parçayı çok parlak bir kırmızı renkte görürseniz, bilin ki o, erkek bir hindidir. Buraya kadar tamam, peki o kırmızı şey nedir?

Hindilerin boyunlarından sarkan bu şey, genelde sakal ya da ibik olarak adlandırılıyor.

Aslında boyunlarındaki bu gerdan, çiftleşmek için vardır. Dişi ve erkek her hindide olan, fakat erkek hindilerde daha iri, sarkık ve parlak bir biçimde görünen gerdan, dişiye kur yapmak için kullanılıyor.

Çiftleşme zamanı gelmiş erkek hindinin gerdanı daha parlak bir kırmızı renk alıyor. Ekstra kan, bu noktaya hücum ettiği için maksimum parlaklıkta bir renk ortaya çıkıyor.

Gerdanın parlak ve iri olması, hindinin sağlıklı ve güçlü olduğunu gösteriyor.

Dişi hindilerde de görülen bu yapı, daha küçük ve soluk bir renktedir. Üreme dönemlerinde dişilerde de değişkenlik gösterilse bile aslında erkek hindiler kadar dikkat çekici bir yapı onlarda yok.

Çiftleşme döneminde olan ve dişisini etkilemeye çalışan erkek hindilerin boyunlarındaki bu yapı, çok korktuklarında bir anlığına garip bir şekilde mavimsi bir renk de alabiliyor.

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