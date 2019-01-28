Geçtiğimiz sene Hindistan'da 330 milyon adet telefon satıldı ve bunların %44'ü akıllı telefonlardan oluşuyordu. Hindistan'da akıllı telefon piyasasındaki lider ise, %28'lik payıyla artık Xiaomi.

Dünyanın en büyük telefon pazarlarından biri olan Hindistan'ın yeni lideri Xiaomi oldu. Yüzde 28'lik oranla Samsung'un %24'lük payını geçen Xiaomi, 2017'den bu yana ciddi boyutta büyüme kaydetti. Hindistan'daki en yüksek sevkiyat sayısına ulaşan ve çevrimiçi olmayan ortamlardaki varlığı büyüten Çinli şirket, bunun %36'lık kısmını Flipkart ve Amazon'a borçlu.

430 milyon akıllı telefon kullanıcısıyla Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan, daha potansiyelinin yarısına bile ulaşmış değil.

İlginç bir biçimde akıllı olmayan telefon satış rakamlarında da kayda değer bir büyüme gözleniyor: 2017'de %11 ve 2018'de %10. Buraya baktığımızdaysa %38'lik oranla liderin Jio olduğunu görüyoruz. Akıllı ve akılsız tüm telefonları hesaba katınca da yine pazarda Jio birinci geliyor.

Firmaların büyüme oranları ise ilgi çekici. Tecno firması 2018'de %221 büyürken, Honor %183, Infinix %146 ve HMD (Nokia) da %138 büyüme kaydetmiş. OnePlus ise her sene %58 büyüyerek pazarda en hızlı büyüyen premium telefon markası.

​