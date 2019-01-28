Apple Airpods'a rakip olarak üretilen Xiaomi Airdots Pro, Teknostore farkıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Kulaklık sektöründe Bluetooth bağlantılı kulaklıkların çıkmasının ardından farklı markalar arasında bir çeşit yarış başladı. Son zamanlarda Apple da bu yarışa dahil oldu. Apple, Airpods isimli kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürerek büyük bir ilgi topladı ve kulaklıklar fazlasıyla yaygınlaştı. Tabii ki bu durum fazla uzun sürmedi.

Apple, kulaklıklarını piyasaya sürdüğü zaman yüksek fiyatıyla tepki çekmişti. Hepimiz kablosuz kulaklıkların kablolu kulaklıklardan daha pahalı olduğunu biliyoruz ancak Apple’ın izlediği fiyat politikası yalnızca kur farkı olan ülkeler için değil, aynı zamanda ABD’de yaşayan kullanıcılar için de bir hayli yüksekti.

Tam da bu noktada “amiral gemisi katili” olarak adlandırdığımız marka olan Xiaomi, “Airpods katili” kulaklıklarını tanıttı.

İlk satışa sunulduğu zaman birinci parti mallarını 4 dakika içerisinde tüketen kulaklık, bir kablosuz kulaklıktan beklediğiniz her şeyi size sunuyor. En güzel tarafıysa rakiplerinden daha ucuz olması. Kulaklığın en büyük rakibi olan Airpods ile arasında 400 TL'lik bir fark olduğunu söylemekte de yarar var. Anlayacağınız bu 'fiyat farkı' küçümsenecek bir fark değil.

Xiaomi Mi Airdots Pro, dokunmatik özelliğiyle çağrı yanıtlama ve reddetme, müzik durdurma ya da değiştirme gibi işlemleri kolayca yerine getirmenizi sağlarken aynı zamanda kablosuz kulaklıkların en önemli özelliklerinden biri olan uzun şarj süresiyle de kullanıcılara endişesiz bir müzik deneyimi yaşatıyor. 10 saat süren pil kapasitesiyle gün içerisinde rahat rahat müzik dinleyebileceksiniz. Tüm bunların yanı sıra şarjınızın bitmesi durumunda cihazın tamamen şarj olması için yalnızca 1 saat yeterli olacaktır.

Ürünün Teknostore sayfasına ulaşmak ve daha fazla bilgi sahibi olmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.