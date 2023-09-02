Sorunsuz geçen bir fırlatmanın ardından, görevin ana odağındaki Aditya-L1 aracının görev yerine ulaşması için birkaç ay beklememiz gerekecek.

Hindistan, yakın zamanda Ay’ın güney tarafına başarılı şekilde iniş yapabilen ilk ülke unvanını kazanmıştı. Uzay yarışında oldukça hızlı bir şekilde yol alan ülke, söz konusu Ay göreviyle Rusya gibi ülkelerin yine yakın zamanda yapamadığını yapmış oldu.

Başarılı Chandrayaan-3 (Ay görevinin ismi) görevinden sonra Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), dikkatini Güneş’e yöneltmişti. Bu bağlamda Aditya-L1 görevi bir süredir ortalıkta söz konusuydu. Görevin ana odağı olacak gözlem aracı, 2 Eylül Cumartesi günü, TSİ 9:20’de başarılı şekilde fırlatıldı.

Fırlatmayı buradan izleyebilirsiniz:

Hedef alınan pozisyona ulaşması aşağı yukarı 4 ay sürecek.

Isro’nun belirttiğine göre Aditya, önce alçak dünya yörüngesine girecek. Daha sonra eliptik bir yörünge izleyerek kendisini Lagrange 1 noktasına (L1) itecek. Bu son nokta ile gezegenimiz arasında 1,5 milyon kilometre var. L1 noktasına ulaştığında Aditya isimli uzay aracı, önünde bir engel olmadan Güneş’i görebilecek.

İyi de bu görevin amacı ne?

Robert Lea

Aditya-L1 görevi, bilim insanlarının, güneş ışınımlarının yörüngedeki binlerce uydu üzerindeki etkisini daha geniş bir çerçevede öğrenmesini sağlayacak. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonundan Rama Rao Nidamanuri, özellikle de alçak dünya yörüngesinde uydular bakımından çok kalabalık olduğunu söylüyor.

Göreve ismini veren Aditya, Sanskrit’te Güneş anlamına geliyor. Bu görev sayesinde Isro, Güneş’i ilk defa uzaydan izleyebilecek. Bu da Güneş fırtınaları gibi olayları gerçek zamanlı olarak gözlemleyebilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca Güneş’in tüm ışınları gezegenimize ulaşmadığından belli başlı radyasyonlar, gezegendeki gözlem araçları tarafından yakalanmıyor. Aditya, uzayda olacağından bu ışınların da gözlemini gerçekleştirecek. Yani kabaca, Güneş'i gözlemleyecek.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Aditya ile hedefindeki L1 noktası arasında yaklaşık 1,5 milyon km var. Fakat bu mesafe aşıldığında temiz ve engellerden uzak bir Güneş görüntüsü kendisini bekliyor olacak.