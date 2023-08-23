Hindistan, Ay'ın Güney Kutbuna İniş Yapabilen İlk Ülke Oldu

Hindistan, bugün tarihi bir gelişmeye imza atabilir. Chandrayaan-3 misyonu kapsamında Ay'ın güneyine yumuşak iniş denemesi yapılacak. İndirmeyi anbean canlı yayından takip edebilirsiniz.

Bugün küresel çapta yaşanan uzay savaşları için kritik bir gün. Zira Hindistan, bir süre önce başlattığı ay misyonu kapsamında bugün, Ay'ın güneyine iniş yapmaya hazırlanan ilk ülke olarak kayıtlara geçebilir. 14 Temmuz'da resmen başlatılan Chandrayaan-3 misyonu kapsamında bugün büyük gün. Hindistan'ın uzay aracının Ay'a yumuşak iniş yapıp yapamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Daha geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Rusya'nın Luna-25 uzay misyonunun başarısızlıkla sonuçlandığından bahsetmiştik. Hindistan da Rusya ile aynı kaderi paylaşabilir. Ancak bu kez umutlar yüksek. Çünkü Hindistan, birkaç yıl önce gerçekleştirdiği ve başarısız olarak kabul ettiği Chandrayaan-2 misyonunda bile iyi bir iş çıkarmış, Ay'a gönderdiği modülün hayatta kalmasını sağlamıştı. Buradan yola çıkarak, Hindistan'ın başarı olasılığının Rusya'dan yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Güncelleme: Hindistan, Ay'ın güney kutbuna başarıyla inmeyi başardı

Detaylar geliyor...

ISRO canlı yayınını aşağıdan izleyebilirsiniz

Bilimsel araştırmalar yapıp, Ay'da su arayacak!

Hindistan'ın Ay'a doğru gönderdiği uzay aracı, birkaç katmandan oluşuyor. LVM3 isimli roket ile fırlatılan uzay aracı, Vikram isimli bir iniş modülünü ve Pragyaan adı verilen 26 kilogramlık bir geziciyi taşıyor. Eğer yumuşak iniş başarılı olursa Hindistan, Pragyaan ile Ay'da bilimsel çalışmalar yapacak. Ayrıca görevin en önemli amaçlarından bir tanesi de su bulmak olacak. Böylelikle Ay'ın insan yerleşimine uygun olup olmadığı anlaşılacak. Hindistan'ın 2008 yılında gerçekleştirdiği Chandrayaan-1 görevinde Ay yüzeyine indiğini, su molekülleri ile kısmi atmosferi tespit ettiğini söylemeden geçmeyelim.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından yapılan açıklamalarda, şu an için her şeyin olması gerektiği gibi devam ettiği belirtildi. Eğer indirme başarılı olursa Hindistan'ı, Ay yüzeyine inen 4. ülke, Ay'ın güneyine inen ilk ülke olarak anmaya başlayacağız.