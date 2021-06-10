Hindistan, Koronavirüs Kaynaklı Ölüm Sayısında Rekor Kırdı

Salgında zorlu bir süreç geçirmekte olan Hindistan, günlük koronavirüs kaynaklı ölüm sayısında rekor kırdı. İşin ilginç yanı, ülkenin yalnızca bir gün önce rekorun neredeyse yarısı kadar ölüm açıklamış olmasıydı.

COVID-19 salgınında son derece zorlu bir dönemden geçmekte olan Hindistan, günlük koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısıyla rekor kırdı. Şu ana kadar koronavirüs kaynaklı günlük ölüm sayısının 5.500'ün altında olduğunu söyleyen Hindistan, sayıların revize edilmesiyle birlikte rekor sayıda ölüm açıkladı.

Salgının başından bu yana ilk kez veri temizleme çalışması yapan Hindistan'ın en fakir eyaletlerinden Bihar, evde veya özel hastanelerde virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve rakamlara yansımayan 3 bin 951 kişi daha olduğunu açıkladı. Böylece Hindistan, ülkede son 24 saatte 6 bin 148 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi ki bu, salgının başından bu yana bir ülkede 24 saat içinde açıklanan en fazla COVID-19 kaynaklı ölüm oldu.

Bir ülkede tek bir günde en fazla COVID-19 kaynaklı ölüm rekoru daha önce 12 Şubat tarihinde 5.444 ile ABD tarafından kırılmıştı. Bu arada Hindistan'da salgının başından bu yana toplamda 359 bin 676’ya ulaştığını da aktaralım. Toplam vaka sayısı ise 29,1 milyon seviyelerine ulaşmış durumda.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaşmış olduğu verilere baktığımızda Hindistan'ın bir önceki gün koronavirüs kaynaklı 2.177 ölüm açıkladığını görüyoruz. Bugün 6 bin 148 ölüm açıklanmış olması ise geçtiğimiz dönemde açıklanan verilerin de gerçek sayıları yansıtmıyor olabileceğini düşündürdü. Umuyoruz ki söz konusu rekor bir daha hiçbir ülke tarafından kırılmaz.