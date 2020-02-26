Hindistan, Hava Kirliliğinin En Fazla Olduğu Ülke

Hindistan'ın dünyanın hava kirliliği en yüksek ülkesi olduğu açıklandı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre özellikle Delhi'nin Ghaziabad şehri, dünyanın en kirli havasına sahip. Diğer yandan dünyadaki en kirli havaya sahip ilk 30 şehrin tamamını Asya kıtasındaki şehirler oluşturuyor.

Dünyanın en yüksek hava kirliliğine sahip şehirlerinin üçte ikisi Hindistan'da yer alıyor ve özellikle Delhi bölgesi, tüm ulusal başkentler arasında en kötü havaya sahip. 98 ülkede yapılan hava kalitesi araştırmalarına göre Çin, bu konuda büyük gelişmeler kaydedip hava kirliliğini azaltırken Hindistan, önceki araştırmalarda olduğu gibi en kirli havaya sahip ülke olmaya devam ediyor.

IQAir AirVisual'ın 2019 Dünya Hava Kalitesi Raporu'nda yayınlanan değerlendirme, yıllık ortalama PM2.5 (partikül kirliliği) konsantrasyon düzeylerine dayanıyor. PM2.5 partikülleri, 2.5 mikrona kadar büyüklüğe sahip ve solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına girip vücutta dolaşarak astım, akciğer kanseri ve kalp hastalığı gibi sorunlara neden olabiliyor.

Rapora göre dünyanın en kirli 30 şehrinden 21'i Hindistan'da, 27'si Güney Asya'da ve 30 şehrin tamamı Asya kıtasında yer alıyor. Rakamlar 2018'e göre hafif bir iyileşme gösterse de araştırma, hava kirliliğinin büyük ölçüde ekonomik büyümenin düşük olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Hindistan'daki şehirler, yıllık ortalama PM2.5 değeri için Dünya Sağlık Örgütü hedefini %500 oranında geçiyor. Diğer yandan ülkedeki hava kirliliği 2018'den 2019'a %20 azaldı ve şehirlerin %98'inde iyileşme yaşıyor. Raporun sıralamasında Delhi bölgesinde yer alan Ghaziabad şehri birinci sırada yer alırken, ilk beşte Çin'den 1 ve Pakistan'dan 2 şehir yer aldı.

Hindistan, Çin ve diğer Asya ülkeleri, taşıtların egzoz dumanlarından termik santrallere, tarımsal faaliyetlerden endüstriyel emisyonlara kadar çeşitli faktörlerle kirlilikten etkileniyor. Yine de Çin'de Pekin de dahil olmak üzere birçok Çin şehri hava kalitesini son yıllarda önemli ölçüde artırdı. Hindistan'ın ardından Pakistan, havası en kirli ikinci ülke iken, Bangladesh, Afganistan ve Nepal gibi ülkeler de ilk 10'da yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 7 milyon insanı öldürdüğünü tahmin ederken, Dünya Bankası kirliliğin küresel ekonomiye yıllık 5 trilyon dolarlık zarar verdiğini söylüyor. Lancet dergisinde yapılan yeni bir araştırmaya göre ölümcül hava koşulları Hindistan'da her yıl yaklaşık 1,2 milyon kişinin hayatına mal oluyor.