Volkswagen, elektrikli SUV ailesinin en yeni üyesi ID. Tiguan’ı resmi olarak duyurdu. İşte özellikleri ve tasarımı.

Volkswagen, elektrikli otomobillerine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, en sevilen SUV modellerinden olan Tiguan’ın elektrikli versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz çok beklenen yeni ID. Tiguan otomobilini resmen tanıttı.

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Önümüzdeki yılın başında markanın mevcut ID.4 ve ID.5 modellerinin yerini alacak şekilde planlanan otomobil, hem tasarım hem de teknik açıdan dikkat çeken özelliklerle geliyor. Markanın geliştirilmiş MEB+ platformu üzerinde yükselerek seleflerine göre çok daha heybetli ve hacimli bir görünüm sunuyor diyebiliriz.

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Karşınızda yeni Volkswagen ID. Tiguan

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Tasarım detaylarına bakıldığında, aracın ön yüzünde çok katmanlı aydınlatma yapısı ve dinamik bir silüet öne çıkıyor. C sütunundaki tasarım bütünlüğü klasik kapı kollarıyla tamamlanırken arka bölümde kare formlu LED şeritlere sahip parçalı stop lambaları ve bagaj kapağı boyunca uzanan kesintisiz LED aydınlatma çizgisi yer alıyor. ID.4’e kıyasla daha keskin ve belirgin gövde hatlarına sahip olan araç, kaslı duruşuyla dikkat çekiyor. Dış boyutlarda 4.618 mm uzunluğa ve 2.765 mm aks mesafesine sahip olan elektrikli SUV, arkada 534 litrelik ana bagaj hacmine, önde ise kablo ve küçük eşyalar için 32 litrelik bir bölmeye sahip.

Performans ve güç aktarma organlarına gelelim. ID. Tiguan, pazara ilk etapta üç farklı güç seçeneğiyle gelecek. Arkadan itişli giriş seviyesi versiyonlardan ilki 190 beygir güç ve 58 kWh batarya kapasitesine sahipken, bir üst arkadan itişli seçenek 286 beygir güç ve 77 kWh batarya ile kullanıcıya ulaşıyor. Ailenin tepesinde yer alan çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli versiyon ise 77 kWh batarya ile 299 beygir güç üretiyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanma değerleri tercih edilen motor seçeneğine bağlı olarak 6.3 ile 8.5 saniye arasında değişiklik gösteriyor.

Şarj altyapısında ise uygun bir DC hızlı şarj istasyonunda batarya doluluk oranı %10’dan %80 seviyesine 29 dakikada çıkarılabiliyor. Tek şarjla 600 km’ye kadar menzil sunabildiğini eklemeden geçmemek gerek. Aracın; Trend, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört farklı donanım paketiyle sunulacağını da belirtelim.

İç mekâna bakacak olursak sürücülerin ergonomi odaklı geri bildirimleri dikkate alınmış. Volkswagen bu modelle birlikte kabinde fiziksel düğmeleri yeniden ön plana çıkarıyor. Direksiyon simidinde, kapı panellerinde ve orta konsoldaki klima kontrol panelinde fiziksel kontrol elemanlarına yer verilmiş. Teknoloji tarafında ise otomobil, Volkswagen’in Avrupa pazarında 12 inçlik ön yolcu ekranı sunduğu ilk model olma unvanını taşıyor. Sürücü tarafında 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 15 inçlik devasa bir merkezi multimedya ekranı olduğunu da ekleyelim.

Yeni Volkswagen ID. Tiguan modeli, 42.695 euro’luk başlangıç fiyatıyla yollara çıkacak. Türkiye’ye ne zaman geleceği ile ilgili henüz bilgi yok.