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Steve Jobs’ın 8. Sınıfta Yaptığı Bir Proje, 1 Milyon 658 Bin TL’ye Satıldı

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Steve Jobs’ın 8. sınıftayken yaptığı bir bilim projesi, açık artırmada 1 milyon 658 bin TL’ye denk gelen bir ücrete alıcı buldu.

Steve Jobs’ın 8. Sınıfta Yaptığı Bir Proje, 1 Milyon 658 Bin TL’ye Satıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2011 yılında hayata gözlerini yuman Apple kurucusu Steve Jobs, teknoloji tarihinin en önemli isimlerinden biriydi. Şimdi ise Jobs’ın ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteren bir olay yaşandı. Jobs’ın çocukluk dönemine ait nadir bir parça açık artırmayla satıldı.

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Jobs'ın Cupertino Jr. High okulunda okuduğu sırada 8. sınıf fen bilgisi sergisi için tasarladığı çalışma, RR Auction üzerinden gerçekleştirilen müzayedede dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu.

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Steve Jobs’ın 8. Sınıfta Yaptığı Bir Proje, 1 Milyon 658 Bin TL’ye Satıldı
steve

1 milyon 658 bin TL’ye satıldı

steve

Jobs’ın çocukken yaptığı bu proje, 34.375 dolara, yani 1 milyon 658 bin TL’ye alıcı buldu. "What is the SCR?" (Silikon Kontrollü Doğrultucu Nedir?) başlığını taşıyan bu çalışma, ahşap kontrplaktan yapılmış üç panelli bir sergi panosu ve aynı adı taşıyan 10 sayfalık bir rapordan oluşuyordu. Söz konusu tarihi proje, Steve Jobs'ın üvey kardeşi John Chovanec'in kişisel koleksiyonundan açık artırmaya çıkarıldı

Silikon kontrollü doğrultucular (SCR), elektrik devrelerinde akım akışını kontrol etmek ve yüksek voltajlı yükleri yönetmek amacıyla kullanılan bir tür yarı iletken bileşendir. Jobs'un henüz 13 yaşındayken bu tür karmaşık devre mimarilerini incelemesi, ileride kişisel bilgisayar devrimine liderlik edecek analitik yeteneğinin ilk adımlarını göstermesi açısından koleksiyoncular için büyük bir manevi değer taşıyor.

Serginin sol panelinde P ve N tipi yarı iletken katmanları gösteren tipik bir silikon kontrollü doğrultucunun ahşap bir modeli bulunurken orta panelde cihazın temel çalışma ilkelerini ve karakteristiklerini gösteren test devreleri yer alıyor. Sağ panelde ise 25 amperlik bir silikon kontrollü doğrultucunun şematik diyagramı ve açıklaması bulunuyor. Üzerinde Jobs'n adı ve "29 Şubat 1968" tarihi de bulunuyor. Proje üzerindeki dikkat çekici bir notta ise Jobs, jüri üyelerine çalışmayı gözlemlemeleri için 2 numaralı devreyi ve osiloskopu prize takmalarını söylerken test bittikten sonra "Lütfen fişi çekin!" uyarısı yapıyor.

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