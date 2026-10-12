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Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

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Chery’nin Ekim 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde TIGGO8 ve TIGGO7 modelleri listeleniyor.

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Chery, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın SUV ürün gamında yer alan TIGGO8 ve TIGGO7 modelleri bulunuyor.

Bu içerikte Chery’nin Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan fiyat bilgilerini inceliyoruz.

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İçerikten Görseller

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!
Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 7

Chery fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
TIGGO8 2.930.000 TL 2.730.000 TL
TIGGO7 2.264.400 TL -

TIGGO8 fiyatları - Ekim 2026

Chery Tiggo 8

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6 TGDI 145hp Prestige 7DCT 2.930.000 TL 2.730.000 TL

Chery TIGGO8, markanın daha büyük bir SUV seçeneği olarak konumlanıyor. Model, 1.6 TGDI motor ve 7DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunuluyor.

TIGGO8 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

TIGGO7 fiyatları - Ekim 2026

Chery Tiggo 7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6 TGDI 145 HP Comfort 7DCT 2.264.400 TL -
1.6 TGDI 145 HP Prestige 4x2 7DCT 2.672.000 TL -
1.6 TGDI 145 HP Prestige 4x4 7DCT 2.720.000 TL -

Chery TIGGO7, Ekim 2026 fiyat listesinde Comfort, Prestige 4x2 ve Prestige 4x4 olmak üzere üç farklı versiyonla bulunuyor. Prestige donanımıyla sunulan modelde 4x2 ve 4x4 seçeneklerinin bulunması, farklı kullanım beklentilerine yönelik alternatif oluşturuyor.

TIGGO7 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Chery Türkiye

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