Hindistan’da İki Başlı Yılan Görüldü (Video)

Hindistanlı fotoğrafçı Rakesh Mohalick, Hindistan’ın Dhenkikot ormanında iki başlı bir yılanı görüntülemeyi başardı. Mohalick, iki başlı yılanın iki kafasının da ayrı ayrı yiyecek peşinde koştuğunu açıkladı.

İlginç görünümlü hayvanlar, tarih boyunca destanlarda ve mitolojik öykülerde geniş bir şekilde yer bulur. Yılanlar da bu öykülerin ve destanların başrollerinde yer alan en önemli hayvanlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte korkutucu ve ilginç görünümlü yılanlar yalnızca mitolojik öyküler ve destanlarda yer almıyor. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da, görünümüyle mitolojik çizimleri aratmayan çift başlı bir yılan görüntülendi.

Hindistanlı fotoğrafçı Rakesh Mohalick, Hindistan’ın Odisha eyaletinde bulunan Keonjhar ormanında fotoğraf çekmek için dolaşırken iki başı olan bir yılan ile karşılaştı. Şaşkınlık verici bir görünüme sahip yılanı keşfeden Mohalick, aceleyle yılanın fotoğraflarını ve videosunu çekti.

İki başlı yılan hakkında açıklama yapan Mohalick, yılanın kurt yılanı olarak bilinen bir türe ait olduğunu söyledi. Mohalick’in keşfettiği iki başlı yılan, 14 cm uzunluğunda ve bütün organları tam olan iki ayrı kafaya sahip.

Rakesh Mohalick, kurt yılanının iki kafasının da bağımsız olarak hareket ettiğini açıkladı. Mohalick ayrıca iki kafanın yiyecek için birbiriyle rekabet ettiğini de sözlerine ekledi. Hindistanlı fotoğrafçı, bu tür canlıların vahşi hayatta hayatta kalmak için ciddi bir avantaja sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İki başlı hayvanlar aslında dünyanın farklı bölgelerinde zaman zaman görülüyor. Buna rağmen birçok kültürde iki başlı hayvanlar büyük felaketlerin habercisi olarak kabul görüyor. Bu hayvanların destanlar ve mitolojik öykülerde bulunmasının sebebi de aslında bu düşünce.

İki başlı yılanın videosu: