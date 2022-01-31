Antalya'da ikinci el eşya mağazasını gözüne kestiren hırsız, iş yeri sahibinin dükkanı terk etmesini fırsat bildi. Önceden ayarladığı nakliyeciyi mağazanın önüne getiren hırsız, iş yeri sahibinin esnaf arkadaşlarından da yardım alarak dükkanı boşalttı.

Türkiye'de hırsızlık olayları son dönemlerde hayli yükseldi. Ancak hırsızlar artık akılalmaz yöntemlere başvurmaya başladılar. Şimdi bahsedeceğimiz olay, artık bir insana yardım etmeye çalışırken daha dikkatli olmamız gerektiğini düşündürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olayda bir hırsızlık şüphelisi, ikinci el beyaz eşya dükkanını gözüne kestirdi. Bu eşyaların taşınması için bir nakliye firması ile anlaşan şüpheli, belirlediği gün ve saatte dükkanın önüne geldi. Beyaz eşyaları kendisininmiş gibi taşıtmaya başlayan hırsız, nakliyeciden de yardım istedi. Olumlu yanıt alamayan şüpheli, bu kez de çevredeki bir esnaftan yardım istedi. Yardım teklifinin kabulü üzerine çalıntı beyaz eşyalar, nakliye aracına yüklenerek götürüldü.

"Ben ucundan tut desem yardım etmezler"

Konuyla ilgili açıklamalar, soyulan iş yerinin sahibi Sezai Ateş tarafından yapıldı. Ateş, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiçbir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşum da yardım ederken benim elemanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elemanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler. Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, “benim belim ağrıyor kaldıramam” demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. “Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elemanın zannettim” dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti...