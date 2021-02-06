Hitman Oyunları Steam'den Epic Games'e Aktarılabilecek

IO Interactive, Hitman 3'ü PC'de oynayan oyuncuların yaşadığı bazı sorunları çözmek için çalışıyor. Yakında Steam'deki Hitman 1 ve Hitman 2 lokasyonlarının Epic Games'de Hitman 3'e aktarılması mümkün olacak.

World of Assassination serisinin son oyunu Hitman 3, geçtiğimiz Ocak ayının son günlerinde oyuncuların beğenisine sunulmuştu. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, PC ve Nintendo Switch için tüm platformlarda sınırsızca oyuncularla buluşan Hitman 3'e dair bu anlamda tek sınır, PC'de yalnızca Epic Games'de yar alması olmuştu.

Bu da bir tür soruna sebep oldu. Serinin daha önceki oyunları olan Hitman 1 ve Hitman 2 Steam üzerinden de oynanabiliyordu. Fakat serinin son oyununu Epic Games üzerinden oynamak zorunda kalan oyuncular, diğer iki oyundaki lokasyonlarını Hitman 3'e aktaramadılar.

IO Interactive, sorunu çözmek üzere olduklarını açıkladı:

Serinin tüm oyunları arasında şimdiye kadarki en hızlı çıkış yapan oyun olan Hitman 3, büyük oranda övgüyle karşılaşsa da bazı sorunlar da yaşandı. Örneğin geçtiğimiz günlerde pek çok oyuncu, yaşanan sunucu sorunları sebebiyle oyunda ilerlemelerini kaydedemediklerini belirtmişti. IO Interactive ise sorunu çözmek için çalıştıklarını açıklamıştı.

IO Interactive, bir yandan yeni çıkan bir oyunda yaşanması muhtemel bu tür sorunlarla mücadele ederken, bir yandan da oyuncularını mağdur etmemek için Steam hesaplarındaki serinin önceki oyunlarını Epic Games'e nasıl aktaracaklarını çözmeye çalışıyor. Gelen son açıklamalar ise yakında bu sorunun çözüleceğine işaret ediyor.

Oyunculara göre geç bile kalındı:

Pek çok oyuncuya göre IO Interactive bu sorunu çok daha erken çözmeliydi çünkü henüz oyun satışa çıkmadan önce tüm platformlardan oyuncuların Hitman 1 ve Hitman 2'deki lokasyonlarını Hitman 3'e aktarabileceklerinin sözü zaten verilmişti.

Bu sebeple de şirket oyuncularını rahatlatmak için bu konu üzerine çalıştıkları ve problemi çözmek üzere olduklarına dair sık sık açıklamalar yapıyor. Eğer siz de PC'de Hitman 3 oyuncusuysanız ve bu konuda sıkıntı yaşadıysanız, çok yakında sorunun çözüleceğini söyleyebiliriz.