Hızlı ve Öfkeli'nin beklenen yeni filminin yakın zaman önce yayınlanan fragmanı, serinin hayranlarını şaşkınlık içinde bıraktı. Serinin çok daha eski bir filminde hayatını kaybeden karakter Han, fragmanda karşımıza çıktı. Han hakkında kafalarda oluşan sorularaysa filmin yönetmeni Justin Lin yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filminin fragmanı yayınlandı. Fragmanda bulunan bir detay, bütün fragmanı unutup sadece kendisine odaklanmamızı sağladı. Bu detay, serinin sevilen karakteri olan ve üçüncü filmde trajik bir kazayla hayatını kaybeden Han’ın hayatta olmasıydı.

Han’ın hayatta olması, serinin hayranlarını ne kadar sevindirmiş ve heyecanlandırmış olsa da bu durum, kafalarda büyük soru işaretleri oluşturdu. Serinin üçüncü filminin sonlarına doğru gerçekleşen kovalamacada Han’ın arabasının nasıl taklalar attığını, daha sonra arabanın Han da içindeyken nasıl havaya uçtuğunu görmüştük. Peki ne oldu da bu karakter seriye geri dönüş yaptı? Serinin yönetmeni Justin Lin, yakın zamanda yaptığı açıklamayla bu sorunun cevabını verdi.

Geri dönüşün nedeni yanlışları gidermek:

Justin Lin, Han’ın geri dönüşünün bazı şeyleri düzeltmek amacıyla filme eklendiğini açıkladı. Han karakterinin kendisi için önemli olduğunu, bunun sadece Hızlı ve Öfkeli filmiyle sınırlı olmadığını belirten Lin, geri dönüşle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Han benim için çok önemli çünkü Hızlı ve Öfkeli serisinden önce başka bir filmde de yer verdiğim bir karakter. Biri bana Han ve Shaw’la ilgili bir şey sordu ve Shaw’un sekizinci filmdeki barbekü partisinde olduğuyla ilgili bir şeyler söyledi, çok şaşırdım. Geri dönüşün nedenlerinden biri de bu tip yanlış anlaşılmaları düzeltmek.”

Shaw’un ekibe yakınlığı hoş karşılanmamıştı:

Han, Tokyo Yarışı filminden önce geçen altıncı filmde de yer altmıştı. Bu filmin sonunda Jason Statham’ın canlandırdığı Deckard Shaw’un, Han’ın ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı. Birçok izleyici, Han’ın ölümünden sorumlu olan kişinin sekizinci filmde Dom’la bu kadar yakın görünmesini hoş karşılamadı. Yönetmenin açıklamalarına göre yeni film, bazı yanlışları düzeltecek.