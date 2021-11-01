OECD ülkeleri, uluslararası vergi düzenlemeleri için yeni bir karar aldı. Bu karara göre merkezini daha düşük vergilerin uygulandığı ülkelere taşıyan teknoloji şirketleri, gerçekten merkezi olan ülkelere yüzde 15'lik ek vergi ödeyecekler. Bu düzenlemeyle toplanacak vergi miktarı, yıllık 150 milyar dolar civarında olacak.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 zirvesinde, teknoloji sektörünü sarsacak bir karara imza atıldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan açıklamalarda, uluslararası vergi kurallarının gözden geçirileceği ve daha düşük vergi ödemek için merkezlerini başka ülkelere taşıyan şirketlere yüzde 15'lik ek vergi getirileceği ifade edildi. Bu durum, özellikle de İrlanda'yı tercih eden şirketlerin başını ağrıtacak gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre OECD'nin yeni düzenlemesi, kurumlar vergisini dijital çağın gereksinimlerine göre yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Bu sayede şirketlerin vergiden kaçınma yoluna gitmelerinin önünden geçilmesi amaçlanıyor. Hatta yapılacak düzenleme, merkez taşıma yoluna giden şirketlere ekstra bir vergi getiriyor. Bu yüzden Google'dan Facebook'a kadar devlerin tamamı, merkez yapılanmalarını yeniden gözden geçirecekler gibi görünüyor.

Düzenleme, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerini kapsayacak şekilde oluşturuldu

OECD'nin yeni kurumlar vergisi düzenlemesi, dünyanın en büyük teknolojilerine yönelik bir adım olarak kayıtlara geçti. Zira söz konusu düzenlemeye göre bir şirketin, yeni kurumlar vergisi uygulamasına dahil olabilmesi için yıllık en az 750 milyon euro gelir beyan etmesi gerekecek. Düzenlemeye göre bu şirketler, ödedikleri mevcut vergilere ek olarak, gelirlerinin yüzde 15'lik bölümünü gerçekten merkezleri bulunan ülkelere ödemek durumunda olacaklar. Yani bu durumda İrlanda'da da merkez bulunduran Google, ABD'ye de ekstra yüzde 15 vergi ödeyecek.

150 milyar dolarlık vergi toplanmış olacak

OECD'nin yaptığı açıklamalarda, bu düzenlemenin neye mal olacağına ilişkin bir tahminde de bulunuldu. Bu tahmine göre teknoloji devlerinden toplanacak ekstra vergi miktarı, yıllık 150 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Bu durum, tahmin edebileceğiniz üzere en çok da ABD'nin işine yarayacak. Zaten yapılan açıklamalar da bunun açık bir göstergesi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuyla ilgili açıklamalarında söz konusu anlaşmanın "tarihi" olduğunu ifade ederek, bu sayede ABD'nin her yıl topladığı kurumlar vergisinin biraz daha azalmasının önüne geçileceğini belirtti.