HMD, Amped Buds isimli yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Bu kulaklıkların en dikkat çeken kısmı, kutusunun kablosuz bir powerbank görevi görerek telefonunuzu şarj edebilmesi.

MWC 2025 kapsamında yeni ürünlerini tanıtan firmalardan biri de HMD’ydi. Şirket, Amped Buds isimli kullanıcıları çok sevindirecek özelliklere sahip kablosuz kulaklıklarını resmen duyurdu.

Amped Buds, ilginç bir tasarımla gelirken birçok dikkat çeken özelliğe sahip. Bunlardan en öne çıkanı hiç şüphesiz telefonunuzu şarj edebilmesi.

HMD’nin yeni kulaklığı, powerbank görevi görebiliyor

Amped Buds, 1600 mAh bataryaya sahip Qi2 şarj destekli bir kutuyla geliyor. Bu kutu, sadece kulaklığı şarj etmiyor, aynı zamanda kablosuz powerbank görevi görerek iPhone ve HMD’nin kendi telefonlarına kadar kablosuz şarj desteğine sahip neredeyse her telefonu şarj edebiliyor. Üstelik koruyucu kılıf olmasına rağmen çalıştığı da eklenmiş.

Bunun kullanıcılar için çok yararlı bir özellik olacağını söyleyebiliriz. Dışarıdayken telefonunuzun şarjı çok azaldığında direkt kulaklığın kutusuyla onu şarj edebilmek, ekstra bir powerbank ihtiyacını ortadan kaldırarak çok işimize yarayacaktır. Tabii ki telefonun şarjını fullemeyecek ancak yeteri seviyeye gelmesini rahatça sağlayacak

HMD’nin aktardığına göre 14 mm kalınlığındaki kutu, iPhone 16 Pro modeline kablosuz olarak %20 civarında güç sağlayabiliyor. USB-C kabloyla ettiğinizde ise bu oran %24’e çıkıyor.

Bunlar dışında kulaklığın özelliklerinden de bir bahsedelim. 10 mm sürücülere sahip cihaz, yüksek kalite ses deneyimini kullanıcılara sunacak. Ayrıca hem aktif hem de çevre gürültü engelleme desteğiyle gelecek. Şirketin aktardığına göre ANC açıkken 4 saat, kapalıyken 8 saat pil ömrü sunacak. Kutuyla birlikte bu süre 95 saate kadar çıkacak. Kutuda IPX4 dayanıklılık, kulaklıklarda ise IP54 dayanıklılık mevcut.

HMD Amper Buds’ın fiyatı 199 euro olarak açıklandı. Kulaklığın, nisan ayında Avrupa’da satışa sunulacağı aktarılmış.