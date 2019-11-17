Nokia, 3 Yeni Akıllı Telefon İçin EEC Sertifikası Aldı

Nokia markasını yeniden hayata döndüren şirket olan HMD Global, piyasaya süreceği yeni Nokia cihazlar üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. HMD ile eş zamanlı olarak çalışan Nokia da 3 yeni cihazı için daha Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) sertifikası aldı.

Akıllı telefon sektörünün güçlü isimleriyle rekabet etmek için Nokia 9 PureView gibi cihazlar üreten HMD Global ve Nokia, gelecekte piyasaya süreceği cihazların alt yapılarını da hazırlamaya devam ediyor. Telefonların piyasaya sürülebilmesi için gerekli olan ve bölgeden bölgeye farklılık gösteren sertifikalar, telefonların satış işlemlerine başlanabilmesi için gerekli olan alt yapı işlemlerinin başında geliyor. Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) de bu sertifikaları veren kuruluşlar arasında yer alıyor.

Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi Nokia, 3 yeni cihazı için EEC sertifikası aldı. Daha önceki sertifika başvurularında telefonlarla ilgili bazı bilgilere erişebiliyorduk ancak bu başvuruda ne yazık ki çok az detay ortaya çıkmış durumda. Yine de bu detayları kullanarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

Sertifikası alınan cihazların Nokia 9.1, Nokia 8.2, Nokia 5.2 ve Nokia 2.3'ten üçü olduğu tahmin ediliyor:

Yayınlanan sertifika bilgilerinde TA-1205, TA-1212 ve TA-1234 model numaralarıyla isimlendirilen akıllı telefonlar; tahminlere göre Nokia 9.1, Nokia 8.2, Nokia 5.2 ve Nokia 2.3 cihazlarından üçüne karşılık geliyor. Nokia 5.2 olduğu düşünülen cihazın sertifikada 157,69 x 75,41 mm boyutlarında olduğu görülüyor. Bu ölçülere göre köşeden köşeye mesafe yaklaşık 145 mm olarak hesaplanabilir. Bu da Nokia 5.2'nin 5,7 inçlik bir telefon olacağı anlamına geliyor. Tabii çerçeveleri hesaba dâhil edersek telefonun ekran boyutunun daha düşük olması da muhtemel.

Nokia'nın daha önce sertifika aldığı TA-1209 cihazı, çift SIM kart ile gelmişti ancak TA-1211 ve TA-1214 model numaralı cihazlarda tek SIM kart yuvası bulunuyordu. Bu da yeni cihazların SIM kart desteği konusunda bir yorum yapmanın sonuç vermeyeceğini gösteriyor.

Söylentilerde ismi geçen cihazlardan biri olan Nokia 8.2'nin hem 4G hem de 5G versiyonunun olması bekleniyor. Ayrıca Snapdragon 735 SoC işlemciden güç alacağı söylenen cihazın önümüzdeki yıl piyasada olacağı iddia ediliyor. Nokia'nın aldığı sertifikadan sonra bu cihazları resmi olarak ne zaman tanıtacağı ve bu cihazların hangi özelliklere sahip olacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.