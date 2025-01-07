CES'te bir dizi teknolojik ürünün yanı sıra yeni otomobiller de tanıtıldı ve bunlardan biri de Honda'nın yeni elektrikli SUV'si oldu.

Honda, CES 2025'te tanıttığı yeni SUV ile elektrikli araçları arasına bir yenisini daha ekliyor.

Honda'nın 0 Serisi bu yeni SUV'sinin ilk versiyonu 2026 yılının ilk yarısında Kuzey Amerika'da piyasaya sürülecek. Araç ardından kısa sürede diğer pazarlara da gelecek.

Şirketin bu yeni elektrikli SUV'si, Honda'nın Nissan ile birleşmeye yönelik büyük planları duyurmasının hemen ardından geldi. Öyle ki gelecekte bu anlaşmaya Mitsubishi'nin de dâhil olabileceği söyleniyor. Şirketler bu birleşmenin, otomotiv endüstrisindeki rekabeti olumlu anlamda etkileyeceğini iddia ediyor.

Honda'nın yeni 0 serisi SUV'si hakkında neler biliyoruz?

Honda ayrıca yaptığı açıklamada yeni 0 Serisi otomobillerine güç veren yazılımın, şirketin ünlü iki ayaklı robotuna bir gönderme olarak ASIMO OS olarak adlandırılacağını duyurdu. Bu sistem elektrik mimarisini araç içi bilgi-eğlence sistemine bağlayacak ki bu bugünlerde elektrikli otomobillerde görmeye alışık olduğumuz bir durum. Honda yeni işletim sisteminin "her bir kullanıcı için özelleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunacağını" belirtiyor.

Yeni 0 Serisi araçlar ayrıca denetimsiz öğrenme startup'ı Helm.AI ile birlikte geliştirilen otomatik sürüş yazılımını kullanacak.

Japon otomobil üreticisi Honda 0 SUV'nin teknik özellikleri hakkında daha fazla detay paylaşmış değil. İlerleyen süreçte yeni detaylar aktarıldıkça sizlerle paylaşıyor olacağız.