Sony ile Honda'nın yıllardır geliştirdiği Afeela isimli elektrikli otomobil, nihayet satışa sunuldu. Şimdilik sadece ABD'de satışa çıkan otomobilin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten...

Sony ile Honda, bundan yıllar önce bir araya geldiler ve özel bir otomobil üretmek için kolları sıvadılar. Evet, Afeela isimli otomobilden bahsediyoruz.

CES 2025'te sahne alan devler, bu otomobilin seri üretim için hazır olduğunu açıkladılar. Başlangıçta sadece ABD'nin Kaliforniya eyaletinde satışa sunulacak otomobil, oldukça yüksek bir fiyat karşılığında satın alınabilecek. Peki bu otomobil neler sunacak ve fiyatı ne olacak?

Karşınızda Afeela

Afeela 1 Origin ve Afeela 1 Signature olmak üzere iki donanım seçeneğine sahip olacak otomobilin her iki versiyonunda da seviye 2+ sürücü asistanı ve yapay zekâ destekli kişisel asistan bulunacak. Tüketiciler, bu aracı satın aldıkları zaman söz konusu özellikler için 3 yıl boyunca abone olmuş olacaklar. Signature versiyonu seçen tüketiciler 2026 yılında, Origin versiyonunu seçen tüketiciler ise 2027 yılında yeni araçlarına kavuşacaklar.

EPA standartlarına göre yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olacak otomobil, 40 adet sensörle donatıldı. Dört tekerden çekiş desteği sunacak olan otomobil, iç kısımda ön konsolu tamamen kaplayan bir ekran setine ev sahipliği yapacak. Sony ile Honda'nın açıklamasına göre iç kısımda sürüş deneyimini iyileştirecek artırılmış gerçeklik destekli teknolojiler yer alacak. Ancak bunlarla ilgili detaylar şimdilik belirsiz.

Yapılan resmî açıklamaya göre bu otomobile sahip olmak isteyen tüketicilerin, Origin versiyon için 89.900 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Signature versiyonun fiyatı ise 102.900 dolar olarak açıklandı. Aracın ön siparişleri an itibarıyla başlamış durumda.