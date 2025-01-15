Honda, 2026’da çıkarılacak olan Acura RSX’i tanıttı. RSX, Asimo işletim sistemiyle donatılacak. Geleceğin araç teknolojisini şekillendirecek.

Honda, 2026'da çıkması planlanan yeni elektrikli aracı Acura RSX’i tanıttı. Şirketin kendi platformunda geliştirilen ilk özgün elektrikli araç olma özelliğini taşıyan RSX, aynı zamanda Asimo işletim sistemiyle donatılacak.

Honda'nın açıklamasına göre, Acura RSX, şirketin yeni elektrikli araç platformunda üretilecek ve Asimo işletim sistemiyle donatılacak ilk model olacak.

Asimo işletim sistemi ile geliyor

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Performans konseptinden ilham alınarak geliştirilen Acura RSX, Honda'nın Ohio'daki yeni fabrikasında üretilecek ilk elektrikli araç olacak. RSX'in üretimi, 2025'in sonlarında başlayacak. Tesis ise Honda ile LG Chem’in ortak girişimiyle kuruldu. Yeni elektrikli araç, Honda'nın geçmişte Integra'nın performans versiyonunda kullandığı RSX ismini yeniden hayat geçiriyor. Acura RSX, sadece elektrikli araç olma özelliği taşımakla kalmayacak, aynı zamanda Asimo OS ile yazılım tabanlı araç teknolojisinin ilk örneği olacak.

Asimo, Honda'nın 2018'de emekli ettiği Asimo insansı robotundan ismini alıyor. Asimo, aracın temel işlevlerini kontrol eden güncellenebilir yazılımlar sunacak. Honda'nın yeni elektrikli araçlarına ve Zero serisine altyapı sağlayacak.