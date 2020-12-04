Honda Avrupa başkan yardımcısı Ian Howells'ın açıklamalarına göre Honda, 2022 sonu itibarıyla Avrupa'da yalnızca hibrit ve tam elektrikli otomobil satacak.

Bazı şirketler yavaş, bazı şirketler ise hızlı bir geçiş süreci benimsemiş olsalar da eninde sonunda tüm otomobil üreticilerinin bir “elektrikli otomobil üreticisi” haline geleceği su götürmez bir gerçek. Görünüşe göre Honda, Avrupa pazarında “elektrikli otomobil üreticisi” sıfatını rakiplerinden biraz daha erken alacak.

Honda Avrupa başkan yardımcısı Ian Howells tarafından yapılan açıklamalara göre Honda, 2022 sonu itibarıyla Avrupa pazarında sadece benzinli ve dizel otomobil satışını durdurarak en azından Avrupa’da içten yanmalı otomobillere veda edecek. Şirket, bu tarihten itibaren Avrupa’da yalnızca hibrit ve tamamen elektrikli otomobiller satışa sunacak.

Hibrit otomobiller, yüksek maliyetli elektrikli otomobillere geçişte köprü görevi görüyor

Haberimizin başında da aktardığımız gibi; eninde sonunda tüm şirketler, yalnızca elektrikli otomobillerden oluşan bir araç portföyüne sahip olacak. Ancak Honda Avrupa başkan yardımcısı, bu gerçekleşmeden önce bir geçiş sürecine, yani hibrit modellere ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Bunun nedeni ise tamamiyle üretim maliyetleri ve teknoloji.

Ian Howells’a göre tamamen elektrikli otomobiller, içten yanmalı ya da hibrit otomobillere göre yüzde 3 ila yüzde 50 arasında daha yüksek maliyete sahip. Hibrit otomobiller, bu noktada bir köprü görevi üstlenerek teknolojinin gelişmesi ve maliyetlerin düşmesi adına zaman kazandırıyor.