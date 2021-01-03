Honda, koronavirüs pandemisi ile birlikte hayatımıza giren maskeleri otomobillere uyarladı. Firma, virüslere karşı etkili bir kabin hava filtresi geliştirdi.

İcatların zorunluluklardan doğduğu söylenir. Yaşadığımız pandemi de firmaları, hemen her alanda kullanıcılarını virüslerden koruyabilecek özellikte ürünler geliştirmeye zorluyor. Bu durumun son örneği ise Honda'nın icadı.

Japon firmanın geliştirdiği yeni araç içi hava filtresi sayesinde yolcular, dışarıdan gelen havada bulunabilecek virüslerden yana endişelenmekten kurtulacak. Zira bu filtre, tıpkı bir maske gibi virüsleri filtreleyerek etkisiz hale getiriyor.

Antivirüs filtreler

Kurumaku adı verilen bu filtreleri, otomobil sahipleri araçlarının araç içi havalandırma kapaklarının üstüne takıyor. Böylece dışarıdan aracın içine giren hava, yolcular ve sürücü solumadan önce filtrelenmiş oluyor.

Honda'nın açıklamasına göre filtre sistemi oldukça basit bir temelle çalışıyor. Kurumaku'nun özel yüzeyine çarpan damlacıklar küçülüyor. Dahası, bu damlacıkların ve içindeki bakteri, virüs gibi yapıların da bozulması sağlanıyor. Bu teknolojide araçların paslanmasını da önlemekte kullanılan çinko fosfat kullanılıyor.

Diğer firmaların ürettiği CN95 maskelerden farklı bir filtre ile karşı karşıya olduğumuzu da belirtmek gerekiyor. Diğer filtreler 0,3 mikrondan büyük parçacıkların araca girişini engelleme yoluna giderken, bu ürün ise virüsleri kabin içinde etkisiz hale getiriyor.

15 dakikada virüslerin sonu

Honda'ya göre bu filtreleri taktıktan sonra 15 dakika içinde, hava dolaşımına kapılmış olan virüslerin %99,8'i etkisiz hale getiriliyor. Yüzeylerdeki virüsler ise 24 saatte temizleniyor. Ayrıca ürünün her 15 bin kilometrede ya da yılda bir defa yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.

Kurumaku, ilk olarak Honda N-Box Kei modellerinde Japonya'da bir ek aksesuar olarak satışa sürülecek. Aksesuarın açıklanan fiyatı ise 6400 yen (461 TL) oldu. Honda'nın bu yeni araç içi maskeleme ürününü yakın zamanda diğer Honda modelleri için de satışa sürmesi bekleniyor. Bu filtreleri kullanmayı düşünür müydünüz?