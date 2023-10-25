Honda, Japonya Mobility Show etkinliklerinde yeni elektrikli konsepti "Prelude"ü tanıttı. "Prelude", şirketin ikonik modellerinden biriydi ve artık elektrikli bir yapıya sahip.

Her otomobil etkinliğinde olduğu gibi Japonya Mobility Show'da da pek çok firma yeni konsept otomobillerini tanıttı. Bu tanıtımlardan birini de Honda gerçekleştirirken, firmanın özellikle en son tanıttığı konsept otomobili Prelude büyük ilgi çekti.

Honda'nın 1990'lı yıllarda Prelude adlı bir modeli zaten vardı ancak 2000'li yıllarda Prelude üretilmemişti. Öte yandan elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile birlikte bazı eski modellerin elektrikli versiyonlarla geri döndüklerini de görüyoruz. Prelude konsepti de bir elektrikli otomobil olarak karşımıza çıktı. Ve bu konsept otomobil, Honda'nın geleceğine ilişkin önemli mesajlar veriyor.

Karşınızda Honda Prelude

Aracın ön tarafına baktığımızda Civic'e benzediğini görebiliyoruz, elbette ki elektrikli bir araç söz konusu olduğu için ızgara bulunmuyor. Ayrıca aracın yan taraflarında kameralar yerine aynalar yer alıyor. Otomobilin genel hatları simetrik olsa da tasarımın kaba olmadığını söylemek de mümkün. Ayrıca Prelude'un arka kısmında da bir rüzgarlık yapısı olduğu gözüküyor.

Bu arada; aracın iç kısmı için can sıkıcı bir haberimiz var. Honda, konsept otomobilinin iç tasarımını ne yazık ki göstermedi. Bununla birlikte; kaput altıyla ilgili de hiçbir bilgi verilmedi.

Honda bu aracı satışa çıkarır mı?

İşte otomobili gören herkesin merak ettiği soru, bu araç piyasaya çıkar mı? Honda tarafından pek bir açıklama olmasa da şirketin CEO'su Toshihiro Mibe, bazı ilginç açıklamalar yaptı. Firmanın gelecekte spor elektrikli modellere olan adanmışlığının altını çizen Mibe, konsepti "sürüş keyfini elektrikli ile birleştirecekleri modele bir giriş" olarak nitelendiriyor. Burada Mibe, giriş anlamında prelude sözcüğünü kullanıyor. Belki de Prelude kendi başına bir model olmak yerine platform olarak karşımıza çıkacaktır.