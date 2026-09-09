Honda'nın Bazı Modellerinde Yakıt Deposu Neden Ön Koltukların Altında?

Otomobillerin yakıt deposu, genellikle arka koltukların olduğu bölgede bulunuyor. Ancak bunun bir istisnası var... Honda, küçük otomobillerinde kuralları bozarak yakıt deposunu ön koltukların altına yerleştirdi.

Honda, bu akıllıca hamlesiyle sadece yakıt deposunun yerini değiştirmedi; otomobilin birçok noktasını da baştan aşağı etkiledi. Çünkü başta sıradışı gibi görünen bu tasarım, aslında bir otomobilin iç mekanını tamamen baştan yazabilecek kadar büyük bir zincirlemenin ilk halkasıydı.

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Sahi, Honda neden bazı modellerinde yakıt deposunu ön koltuğun altına yerleştirdi?

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Yakıt deposu neden diğer otomobillerdeki gibi arkada değil?

Honda, bazı kompakt otomobil modellerinde **yakıt deposunu ön koltuğun altına yerleştirmeyi tercih ediyor. ** Marka için bu durumun temel sebebi aslında basit bir mühendisliğe dayanıyor. Böyle bir tasarımda iç mekan olabildiğince büyütülerek zemin daha alçak bir şekilde tasarlanıyor. Bu da özellikle arka koltuklarda oturan yolcular için daha fazla ayak ve diz mesafesi sağlıyor.

Honda, **Fit ve Jazz ** modellerinde bu yerleşimi benimseyerek araçların küçük boyutlarına rağmen geniş bir kabin oluşturmayı başarmıştı.

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Asıl amaç, küçük otomobilde daha fazla alan açmaktı.

Honda'nın bu fikri, markanın "Man-Maximum, Machine-Minimum" (İnsan için maksimum, mekanik için minimum) yaklaşımıyla aslında doğrudan bağlantılı. Yani mühendislik parçalarının kapladığı alan azaltılırken yolculara ayrılan alanın artırılmasını hedefliyordu.

Araçları geliştirirken de tam olarak bu yaklaşımı benimsedi. Yakıt deposunun ön koltukların altına alınması, aracın dışarıdan daha geniş hissettiren bir iç mekana sahip olmasını sağlıyordu. Bu yüzden meseleye sadece “yakıt deposunun yerini değiştirmek” olarak bakmak yerine iç mekan tasarımını etkileyen bir çözüm olarak görmek daha doğrudur.

Peki arka koltukların altına ne oldu?

Yakıt deposu, ön koltukların altına yerleştirildiği için arka koltuk bölümü boş kaldı. Honda ise bu boşluğu değerlendirmek için arka koltukların alışılmışın dışında katlanmaya imkan veren Magic Seat sistemini geliştirdi.

Bu sisteme göre koltuklar, klasik otomobil sisteminde olduğu gibi sadece yatırılmıyor; yukarı doğru da katlanabiliyor. Böylece gerçek bir hatchback araçta taşınması zor olan büyük eşyalar, araçların bu sıradışı iç tasarımı sayesinde rahatlıkla taşınabilir hale geliyor.

Bagajın hacmi de artırıldı.

Yakıt deposunun konumu, bagaj tarafında da bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Honda, araçların arka kısmına daha alçak ve geniş bir yükleme alanı oluşturdu. Bu yerleşim ise bagaj tabanının daha aşağıda konumlandırılmasına ve aracın hacminin artırılmasına katkı sağladı.

Yani dışarıdan bakıldığında çok küçük görünen bir otomobilin içi, boyutlarına rağmen şaşırtıcı derecede geniş.

Honda, bu yaklaşımı başka modellerde de kullandı.

Jazz ve Fit modellerinde görmeye alışık olduğumuz bu tasarım, aslında bazı Honda modellerinde de yaygın olarak kullanılıyor. Mesela Mobilio'da da aynı tasarım fikri görülürken daha yeni Jazz modellerinde de aynı fikir devam etti.

Markanın bu tasarımla ilgili kendi düşünceleri de açık: 2023 yılında Jazz ile ilgili yapılan bir açıklamada, yakıt deposunun şasi merkezine yakın ön koltukların altında yerleştirilmesinin Magic Seat sisteminin korunmasına ve esnek yükleme alanının desteklenmesine yardımcı olduğu açıkça görülüyor.

N Serisi modellerinde de ön koltukların altındaki yakıt deposu; alçak bagaj tabanı, daha kullanışlı iç mekan ve farklı koltuk düzenleri gibi avantajlarla bağlantılıdır. Honda'nın kullandığı bu akıllıca sistemde yakıt deposu, aracın merkezine yakın olacak şekilde ön koltukların altındaki bölüme yerleştiriliyor. Yani burada bulunan deponun amacı ön ve arka bölüm arasında mümkün olduğunca verimli bir alan kullanımı sağlamak.

Dışarıdan bakıldığında yakıt deposu arka kısımda bulunan otomobillerden hiçbir farkı olmayan bu modellerde yakıt dolum hattı, aracın yan tarafındaki dolum noktasından depoya uzanıyor. Yani dışarıdan bakıldığında arkada bir depo kapağının olması, deponun fiziksel olarak aracın arka tarafında olduğunu göstermiyor.