Honda ve Nissan, bugün yapılan bir duyuruyla resmen birleşmeyi planladıklarını açıkladı. Henüz çok erken aşamalarında olan anlaşmanın 2026 yazında tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta otomobil dünyasına bomba gibi düşen bir iddia ortaya atılmıştı. O iddiada Honda’nın, son zamanlarda ciddi maddi problemler yaşayan ve iflasın eşiğine gelen Nissan ile birleşeceği öne sürülmüştü. Ancak henüz resmî bir açıklama yoktu.

Bugün ise bu konuda bir gelişme yaşandı. Japon otomobil devleri, iddiaları doğrulayarak resmen birleşmeyi planladıklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük 3’üncü otomobil üreticisine dönüşecekler

Bugün yapılan resmî duyuruda, iki şirketin mutabakat imzaladıkları ve birleşmek için ilk adımı attıkları ifade edildi. Ayrıca Nissan ittifakının bir üyesi olan Mitsubishi Motors’un da birleşmeye entegre olmak için görüşmelere katılacağı bildirildi.

Honda Başkanı Toshihiro Mibe, açıklamasında Honda ve Nissan’ın ortak bir holding şirket altında faaliyetlerini birleştireceğini aktardı. Honda’nın yönetimin büyük bir çoğunluğunu üstleneceği de gelen bilgiler arasında.

Şirketler, hazirana kadar birleşme üzerinde resmî bir anlaşmaya ulaşmayı planlıyor. Anlaşmanın tamamlanmasının ise Ağustos 2026 gibi olacağı aktarılmış. Birleşmenin bedeli hakkında ise bir bilgi yok. Honda’nın 40 milyar dolar, Nissan’ın ise 10 milyar dolar değere sahip olduğunu belirtelim. Mibe, resmî görüşmelerin daha yeni başladığının altını çizmiş. Yani tamamlanması ve detayların belli olması için daha çok uzun süre var.

Honda ve Nissan birleşimi, satış bakımından Toyota ve Volkswagen’in ardından dünyanın en büyük 3’üncü otomobil üreticisini ortaya çıkaracak. Birleşimin otomobil dünyasını nasıl etkileyeceğini ilerleyen dönemde göreceğiz.