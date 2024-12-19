Honda, ilk kez geçtiğimiz yıl tanıştığımız "Saloon" ve "Space-Hub" modelleri için yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu araçların CES 2025'e de gelecekleri belirtildi.

Japon otomobil devi Honda, CES 2025 etkinlikleri için kolları sıvadı. Gelecek ayın ilk haftalarında başlayacak etkinliklere en az iki elektrikli otomobil getireceğini açıklayan şirket, "0 Serisi" olarak isimlendirilen bu otomobillerin prototiplerine ilişkin bir de görüntü paylaştı.

Aslına bakacak olursak Honda 0 Serisi, tamamen yeni değil. Hatta hatırlayan okurlarımız vardır; şirket, CES 2024'te de bu araçları göstermişti. "Saloon" ve "Space-Hub" olarak isimlendirilen otomobiller, üzerlerinde yapılan son çalışmalarla CES 2025'te yine karşımıza çıkacaklar.

2026 yılında küresel pazarlara sunulacaklar

Honda'nın CES 2024'te tanıttığı otomobilleri CES 2025'e getirecek olması, sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Ancak Honda, bu yıl 0 Serisi ile ilgili önemli açıklamalar yapacak. Şirketin duyurusuna göre CES 2025 kapsamında 0 Serisi'nin "akıllı" özelliklerine odaklanılacak.

Honda Saloon ve Space-Hub ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Honda'nın 7 Ocak'ta gerçekleştireceği lansmandaki bilgileri sizlerle tekrardan paylaşacağız.