Honda-Nissan birleşmesinin iptali hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre Honda, Nissan'ın e-Power hibrit teknolojisinin fişini çekip araçlarında kendi sistemini kullanmasını istemiş.

Honda ile Nissan arasındaki otomobil dünyasındaki dengeleri değiştirecek birleşme, geçtiğimiz günlerde resmen iptal edilmişti. Bunun nedeni ise taraflar arasındaki anlaşmazlıklardı. Honda’nın Nissan’ı alt şirketi yapmayı planladığı, Nissan’ın ise bunu kabul etmediği ifade edilmişti.

Bugün ise anlaşmanın bozulmasındaki başka bir sebep daha ortaya çıktı. Görünüşe göre Honda, Nissan’ın en önemli teknolojilerinden birinin fişini çekmek istemiş.

Honda, kendi teknolojisi için Nissan’ın hibrit e-Power sistemini kapatmak istemiş

Japonya’dan The Japan News’ün aktardığına göre Honda, Nissan’ın en önem verdiği projelerinden biri olan e-Power hibrit motor sisteminin fişini çekmek istemiş. Nedeni ise kendi teknolojisini öne çıkarmakmış. Yani Nissan modellerinde Honda’nın teknolojisi kullanılacakmış.

Tahmin edebileceğiniz gibi Nissan, bu duruma direkt karşı çıkmış ve teklifi reddetmiş. Bu durum, tarafların arasını daha da açılmasına neden olmuş. En başta alt şirket yapma dahil olmak üzere tüm bu yaşananların ardından da birleşme iptal edilmiş. Şirketler, birleşmeyi iptal etseler de elektrikli araç konusunda ortaklıklarını devam ettirecekler.

Nissan’ın e-Power sistemine önem verdiğini söylemiştik. Marka, şu sıralarda 3’üncü nesli hazırlıyor. Yeni neslin öncekinden %20 daha verimli olacağı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Honda ise kendi hibrit sistemi çalışmalarını sürdürüyor.