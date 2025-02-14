Nissan, Honda ile iptal olan anlaşmadan sonra neler yapacağını duyurdu. Toplu işten çıkarmalar ve fabrika kapatmaları yapılacak ancak çok daha fazlası var...

Japonya'nın en büyük üçüncü otomotiv üreticisi Nissan, bir süredir yaşadığı maddi zorlukları Honda ortaklığı ile çözmeyi düşünüyordu. Ancak geçtiğimiz gün yapılan bir açıklama ile Honda - Nissan ortaklığı rafa kalktı. Honda'nın Nissan'ı alt marka hâline getirmek istemesi, tarafların masadan ayrılmasına neden oldu.

Peki Nissan, içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulacak? Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Nissan yetkilileri, şirketin iflas etmemek için neler yapacağını duyurmuş oldular. Tabii atılacak adımların sonuç verip vermeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz.

Toplu işten çıkarma yapılacak, üretim kapasitesi düşürülecek

Nissan yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre daha önceden açıklanan toplu işten çıkarma kararının kapsamı genişletilecek. Yapılan açıklamaya göre Nissan, bu süreci 2027 yılına kadar tamamlayacak. Ayrıca fabrikaların üretim kapasitesi, yüzde 20 azaltılarak 4 milyon adetle sınırlandırılacak. Toplamda üç fabrikasını kapatacak olan otomotiv devi, çalışmaya devam edecek fabrikaların vardiyalarını azaltacak.

Nissan ile Honda ortaklığının bozulmasına ilişkin detaylar için:

Nissan'ın planları bundan ibaret değil. Şirket, satışa sunulan araçlarındaki tasarım detaylarını biraz daha basitleştirmek, parça karmaşıklığını ise yüzde 70'e kadar azaltmak istiyor. Tasarımı basitleştirmek mümkün ancak parça karmaşıklığının yüzde 70 gibi çok ciddi bir seviyede nasıl düşürüleceği şimdiden merak konusu. Bu arada; her şeye rağmen Nissan, yeni modeller için çalışmaya devam edecek...