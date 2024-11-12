HONOR Magic7 RSR Porsche Design'ın merakla beklenen özellikleri sızdırıldı. 100W kablolu şarj ve 200 MP periskop kameraya sahip olması gibi pek çok detayı ortaya çıktı.

HONOR, Porsche arabalarından ilham alan tasarımıyla Magic7 RSR Porsche Design'ı çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri sızdırıldı ve cihazın dikkat çeken detayları ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre yeni Magic7 RSR, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunan büyük bir bataryaya sahip olacak. 6.8 inç büyüklüğünde, dört tarafı kavisli OLED ekranı ile 120 Hz yenileme hızı ve 1280p çözünürlük sunacak olan telefon, kullanıcılara gelişmiş bir görüntü deneyimi vadediyor.

HONOR Magic7 RSR özellikleri

Magic7 RSR'da yüz tanıma için ise ToF 3D yüz tarayıcı ve 50 MP ön kamera bulunacağı söyleniyor. Ayrıca ekran altı ultrasonik parmak izi tarayıcısı da mevcut. Telefonun arka kısmında, Porsche Taycan Turbo GT farlarından esinlenerek kare formasyonunda hizalanmış üç kamera yer alacak. Bu kameralar arasında değişken diyafram lensli 50 MP ana sensör, 200 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Snapdragon 8 Elite çip seti ile gelecek olan cihaz, IP68/69 koruma sertifikası ile karşımıza çıkacak.

HONOR Magic7 RSR rengi olarak belirlenen Provence Moru, 2024 Porsche Macan ile uyumlu bir renk seçeneği olacak. Cihazın resmi lansmanı ile ilgili tüm detaylar ve fiyat bilgisi ise yakında açıklanacak.