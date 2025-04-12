HONOR 400 ve 400 Pro modellerine ait sızdırılan görseller, serinin tasarımında yapılan değişiklikleri gözler önüne serdi.

HONOR, kısa süre önce tanıttığı HONOR 400 Lite’ın ardından seriyi büyütmeye kararlı görünüyor. Henüz resmi bir tanıtım yapılmamış olsa da, HONOR 400 ve HONOR 400 Pro modellerine ait ilk görseller internete düştü bile. Bu sızıntılar sayesinde cihazların tasarımıyla ilgili ilk izlenimleri edinme şansı yakaladık.

HONOR 400 serisi, tıpkı HONOR 300’de olduğu gibi yine iddialı bir kamera tasarımıyla geliyor. Temel modelde arka tarafta iki kamera, ön tarafta ise tek bir selfie kamerası bizi karşılıyor. Kamera modülü bu kez daha yuvarlatılmış köşelere sahip, yani tasarımda küçük ama fark edilir bir değişiklik var.

HONOR 400 ve HONOR 400 Pro modellerine ait ilk görseller

Flaş tasarımında da önceki modele kıyasla bir değişikliğe gidildi. Daha önce dikey şekilde konumlandırılan kapsül formundaki flaşın yerini bu kez yuvarlak bir flaş aldı. Ancak bu yeni tasarımın, HONOR 300’deki kamera yapısına göre daha az kaliteli bir izlenim bıraktığı yönünde yorumlar yapıldı. Cihazın ön yüzünde ise dört kenarda eşit çerçeve kalınlığı dikkat çekti. Bu detay, önceki modelde görülmeyen bir yenilik olarak öne çıktı. Sızdırılan görsellerde HONOR 400’ün iki farklı renk seçeneğiyle yer aldığı görüldü; ancak bu renklerin resmi adları henüz açıklanmadı.

Pro modeldeki kamera adası, genel hatlarıyla önceki modelin tasarımını korudu. Bu bölümde yine dikey konumlandırılmış bir flaş yer aldı. Cihazın arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunurken, ön yüzeyde çift kamera tercih edildi.

En dikkat çekici detaylardan biri ise, kamera modülünde yer alan "200 MP" ibaresi oldu. Bu ibare HONOR 300 Pro’da kullanılan 50 MP’lik 1/1.56 inç ana kameraya kıyasla kayda değer bir iyileştirme yapıldığını gösterdi. Pro modeldeki bir diğer önemli değişiklik ise kavisli yapıdan tamamen vazgeçilerek düz bir tasarıma geçilmesi oldu. Özellikle önceki modelin hem ön hem de arka yüzeyinde yer alan kavisli formuyla piyasada nadir bulunan cihazlardan biri olduğu düşünüldüğünde, bu tasarım değişikliği dikkat çekici bir dönüşüm olarak öne çıktı.

Ancak bu tasarım değişikliklerine dair kesin bir yargıya varmak için henüz erken. Söz konusu görsellerin resmi kaynaklar tarafından paylaşılmadığı göz önüne alındığında, cihazların nihai tasarımında farklılıklar olabileceği ifade edildi. Öte yandan, HONOR 400 ve 400 Pro modellerine dair teknik özellikler konusunda şu ana kadar detaylı bir bilgi paylaşılmadı.