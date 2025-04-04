HONOR, düşük orta segmentteki yeni telefonları Play 60 ve Play 60m'i tanıttı. Her iki telefon da aynı özelliklerle geliyor. Aralarındaki tek fark fiyatları ve renkleri.

Orta segment telefonlar konusunda iddialı şirketlerden biri olan HONOR, Play 50 serisinin yeni nesli olacak Play 60 serisini resmen tanıttı. Bu telefonlar, Play 60 ve 60m isimlerini alırken aynı donanım özellikleriyle geliyor. Aralarındaki fark ise renk seçenekleri ve fiyatları.

Her iki telefon da ön tarafında delikli ekran tasarımına sahip. Biraz kalın diyebileceğimiz çerçeveler ve kavisli köşelerle geliyorlar. Arkada ise tekli kamera görüyoruz.

HONOR Play 60 ve 60m neler sunuyor?

*Play 60

Her iki telefonda da 6,61 inçlik 1620x720 çözünürlükte 1010 nit maksimum parlaklık sunan LCD ekran var. Yenileme hızı paylaşılmamış. Cihazlar, MediaTek’in düşük orta segment işlemcisi Dimensity 6300 ile geliyor. Çok beklentisi olmayanlar için yeterli olabilir ancak öyle çok iyi performans vereceğini söyleyemeyiz.

Play 60 serisinin tamamı 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Arkalarında 13 MP’lik bir kamera görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilmiş 5 MP’lik selfie kamerası mevcut.

*Play 60m

Cihazların en çok dikkat çeken kısımları şüphesiz bataryaları. Öyle ki 6000 mAh’lik büyük bir pille gelecekler. Bunlar dışında Android 15 tabanlı MagicOS 9.0, IP64 dayanıklılık, Bluetooth 5.3, çift SIM, 5G gibi özellikleri var.

Aralarındaki farkın renk olduğunu söylemiştik. Play 60 modeli; siyah, beyaz ve yeşil olarak geliyor. Play 60m’de ise ek olarak altın rengi var.

HONOR Play 60 ve 60m teknik özellikleri

Ekran 6,61 inç, 1620x720, 1010 nit, LCD İşlemci Dimensity 6300 RAM 6/8/12 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6000 mAh İşletim sistemi Magic OS 9.0 (Android 15)

HONOR Play 60 fiyatı

Versiyon Fiyat 6 GB + 128 GB 164 dolar 8 GB + 256 GB 192 dolar

HONOR Play 60m fiyatı