HONOR, Samsung ve Google'a katılarak telefonlarında 7 yıl güncelleme desteği sunmaya başlayacağını duyurdu. İlk hangi telefonun bu destekle geleceği de açıklandı.

Birçok akıllı telefon markası cihazlarında sundukları yazılım ve güvenlik güncelleme desteği süresini artırmaya çalışıyordu. Örneğin Samsung’un amiral gemisi modellerinde 7 yıl destek sunmaya başladığını görmüştük. Daha uygun modellerinde ise 6 yıla kadar sunabiliyordu.

Şimdi ise HONOR’dan bir açıklama geldi. MWC 2025’te konu hakkında konuşan şirket, cihazlarında 7 yıl güncelleme desteği getireceğini duyurdu.

7 yıl güncelleme alacak ilk telefon Magic 7 Pro olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 7 yıl güncelleme alacak ilk telefon, ülkemizde 60.000 TL fiyatla satışta olan Magic 7 Pro modeli olacak. Bu model, 7 yıl boyunca hem Android hem de güvenlik güncellemesi alacak.

HONOR CEO’su James Li, açıklamasında kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için Magic serisinde böyle bir adım attıklarını ifade etti. Desteğin başka hangi HONOR modellerinde sunulacağı konusunda ise maalesef henüz bir bilgi yok. Ancak artık gelecekte çıkacak Magic serisi amiral gemisi telefonlarda kesin bu desteği görebileceğimizi söyleyebiliriz. Daha aşağı segment modellerde ne olacağını bekleyip göreceğiz.

HONOR Magic 7 Pro'nun detayları için: