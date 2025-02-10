HONOR'un en yeni amiral gemisi modeli HONOR Magic 7 Pro artık Türkiye'de.

HONOR'un en yeni amiral gemisi modeli olan HONOR Magic 7 Pro'nun Türkiye fiyatı bugün ülkemizde gerçekleşen lansmanda açıklandı.

Üst düzey özellikleri ile şirketin amiral gemisi segmentindeki model HONOR Magic 7 Pro, ilk olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılmış olsa da ülkemize Şubat ayı itibarıyla gelmiş oldu.

HONOR Magic 7 Pro Türkiye fiyatı

Bugün ülkemizde gerçekleştirilen lansmanda özelliklerine tekrar değinilen telefonun merakla beklenen Türkiye fiyatı da 59.999 TL olarak açıklandı. Hepsiburada'da satışa sunulan telefonun ülkemize gelen modelinde 12 GB RAM ve 512 GB depolama bulunuyor.

HONOR Magic 7 Pro özellikleri

Ekran 6.8 inç, 1280 x 2800, 5000 nit

120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka Kamera 50MP f/1.4-2.0 (ana kamera)

50MP f/2.6 3x optik yakınlaştırma (periskop telefoto)

50MP f/2.0 (ultra geniş kamera) Ön Kamera 50MP f/2.0 Pil 5850 mAh

100w kablolu, 80w kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 Boyutlar ve Ağırlık 162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223 g

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