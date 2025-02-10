Full Paket En Ucuz Amiral Gemisi HONOR Magic 7 Pro'nun Türkiye Fiyatı Açıklandı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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HONOR'un en yeni amiral gemisi modeli HONOR Magic 7 Pro artık Türkiye'de.

HONOR'un en yeni amiral gemisi modeli olan HONOR Magic 7 Pro'nun Türkiye fiyatı bugün ülkemizde gerçekleşen lansmanda açıklandı.

Üst düzey özellikleri ile şirketin amiral gemisi segmentindeki model HONOR Magic 7 Pro, ilk olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılmış olsa da ülkemize Şubat ayı itibarıyla gelmiş oldu.

HONOR Magic 7 Pro Türkiye fiyatı

Bugün ülkemizde gerçekleştirilen lansmanda özelliklerine tekrar değinilen telefonun merakla beklenen Türkiye fiyatı da 59.999 TL olarak açıklandı. Hepsiburada'da satışa sunulan telefonun ülkemize gelen modelinde 12 GB RAM ve 512 GB depolama bulunuyor.

HONOR Magic 7 Pro özellikleri

Ekran 6.8 inç, 1280 x 2800, 5000 nit
120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka Kamera 50MP f/1.4-2.0 (ana kamera)
50MP f/2.6 3x optik yakınlaştırma (periskop telefoto)
50MP f/2.0 (ultra geniş kamera)
Ön Kamera 50MP f/2.0
Pil 5850 mAh
100w kablolu, 80w kablosuz şarj
İşletim Sistemi Android 15 tabanlı MagicOS 9.0
Boyutlar ve Ağırlık 162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223 g

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Peki siz HONOR Magic 7 Pro'nun Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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