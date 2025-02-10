HONOR'un en yeni amiral gemisi modeli olan HONOR Magic 7 Pro'nun Türkiye fiyatı bugün ülkemizde gerçekleşen lansmanda açıklandı.
Üst düzey özellikleri ile şirketin amiral gemisi segmentindeki model HONOR Magic 7 Pro, ilk olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılmış olsa da ülkemize Şubat ayı itibarıyla gelmiş oldu.
HONOR Magic 7 Pro Türkiye fiyatı
Bugün ülkemizde gerçekleştirilen lansmanda özelliklerine tekrar değinilen telefonun merakla beklenen Türkiye fiyatı da 59.999 TL olarak açıklandı. Hepsiburada'da satışa sunulan telefonun ülkemize gelen modelinde 12 GB RAM ve 512 GB depolama bulunuyor.
HONOR Magic 7 Pro özellikleri
|Ekran
|6.8 inç, 1280 x 2800, 5000 nit
120Hz, Dolby Vision, HDR, LTPO OLED
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12 GB
|Depolama
|512 GB
|Arka Kamera
|50MP f/1.4-2.0 (ana kamera)
50MP f/2.6 3x optik yakınlaştırma (periskop telefoto)
50MP f/2.0 (ultra geniş kamera)
|Ön Kamera
|50MP f/2.0
|Pil
|5850 mAh
100w kablolu, 80w kablosuz şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı MagicOS 9.0
|Boyutlar ve Ağırlık
|162.7 x 77.1 x 8.8 mm, 223 g
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