Honor 70 Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor, birkaç ay önce tanıttığı 70 serisi akıllı telefonlarını Türkiye'ye getiriyor. Yapılan açıklamalarda, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Honor 70'in fiyatı da belli oldu.

Yıllar boyunca Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bünyesinde çalışmalarını sürdüren ancak birkaç yıl önce satılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, Huawei sonrası döneminde de dikkat çeken akıllı telefonlarla karşımıza çıktı. Bu telefonlardan bir tanesi de birkaç ay önce tanıtılan Honor 70 isimli modeldi. Şimdiyse bu akıllı telefonla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Honor 70, sahip olduğu özelliklerle dikkat çeken modeller arasında yer alıyordu. İşte bu akıllı telefon yakın zamanda Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda kabul edilebilir bir fiyat etiketiyle ülkemize gelecek telefon, önümüzdeki günler itibarıyla satışa sunulacak. Peki Honor 70, tüketiciye neler vadediyor?

Karşınızda Honor 70

Honor 70 serisinde üç model bulunuyor. Bu modeller Honor 70, Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro+ olarak isimlendiriliyor. Bu bağlamda; normal modelde 6,67 inç büyüklüğünde bir ekran yer alırken Pro ve Pro+ model ise 6,78 inçlik ekrana sahip. OLED yapıdaki bu ekranlar, kullanıcıya 120 Hz tazeleme oranı sunuyor ve tasarımları da genel anlamda aynı.

Honor 70 Pro ise böyle görünüyor

Telefonların iç kısımlarında bazı farklılıklarla karşılaşıyoruz. Örneğin Honor 70'te Snapdragon 778G Plus işlemci yer alırken, Honor 70 Pro'da MediaTek Dimensity 8000, Honor 70 Pro+'ta ise MediaTek Dimensity 9000 işlemci bulunuyor. Giriş seviye model 8 GB RAM ile 256 GB'ye kadar depolama alanı ile satın alınabilirken, Pro modellerde ise 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı görüyoruz. Honor 70'in 66 watt hızlı şarj destekli 4.800 mAh, Pro ve Pro+'ın ise 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh'lık bataryalarla donatıldığını da belirtelim.

Honor'un yeni akıllı telefonları, arka kameralarıyla da dikkat çekiyorlar. Bu bağlamda; Honor 70'te 54 MP ana kameraya eşlik eden 50 MP ultra geniş açılı kamera ile 2 MP çözünürlük sunan derinlik odaklı kamera yer alıyor. Honor 70 Pro ve 70 Pro+ modelinde ise 54 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera ile karşılaşıyoruz. Pro ve Pro+'ta 50 MP, Honor 70'te ise 32 MP ön kamera olduğunu da belirtelim.

Peki tüm bu özelliklere sahip Honor 70, Türkiye'de kaç paraya satın alınacak?

Honor'un Türkiye'de gerçekleştirdiği bir toplantıda, yalnızca Honor 70'in başlangıç modeli için fiyat bilgisi verildi. Buna göre 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Honor 70, 12.999 TL karşılığında satın alınabilecek. Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro+ için fiyat ve satın alınabilirlik bilgisi verilmedi...