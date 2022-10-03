Samsung Galaxy A14'ün Tasarımı Ortaya Çıktı [Video]

Samsung'un yaklaşmakta olan giriş-orta segment telefonu Galaxy A14'ün tasarımı ortaya çıktı. Telefonda Galaxy S serisi ile ilgili dikkat çeken benzerlikler mevcut.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy A serisi telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; yakın bir gelecekte tanışmamız muhtemel modellerden bir tanesi de Galaxy A14. Popüler sızıntı kaynağı OnLeaks ile Giznext'ten gelen yeni açıklamalar ise bu akıllı telefonun hem tasarımını hem de bazı teknik özelliklerini ortaya çıkarmış durumda.

Samsung Galaxy A13'ün yerine geçecek olan Galaxy A14, tasarım açısından halefi ile oldukça benzer bir yapıda olacak. Öyle ki Galaxy A13'te kullanılan çentikli yapı, USB Type-C girişi, 3,5 mm kulaklık girişi, yan panele monte edilmiş parmak izi sensörü ile arka kamera tasarımı, Galaxy A14'te de karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

İşte Samsung Galaxy A14'ün muhtemel tasarımı

Kaynakların sızdırdığı bilgilere göre Samsung Galaxy A14, 167,7 mm x 78,7 mm x 9,3 mm ölçülere sahip olacak. Telefonun ekranı ise 6,8 inç olacak ve FHD+ çözünürlük sunacak. Samsung Galaxy A13'te MediaTek Dimensity 700 işlemci kullanıldığını düşündüğümüzde, Galaxy A14'te çok daha iyi bir işlemci olacağını rahatlıkla dile getirebiliriz.

Bazı okurlarımız, bu telefonun özellikle de arka kısmını bir yerlerden hatırlıyor olabilirler. Öyle ki birkaç gün önce Samsung'un 2023 model amiral gemisi telefonu Galaxy S23 için konsept tasarım görüntüleri ortaya çıkmıştı. Samsung Galaxy A14'ün arka tasarımı, bu akıllı telefonun arka tasarımına genel anlamda benziyor.

Peki Samsung Galaxy A14'ün fiyatı ne kadar olacak?

5G bağlantı desteğine sahip Galaxy A13, tanıtıldığında 249 dolar fiyat etiketine sahipti. Bu akıllı telefon da yine bu seviyelerden piyasaya sürülecektir. Telefonun ne zaman tanıtılacağını ve Türkiye'ye ne zaman geleceğini de ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

Samsung Galaxy A14 tasarımı için paylaşılan video