HONOR Magic 7, yapay zekâ ile göz sağlığını korumaya yönelik özellikleri duyuruldu. Özellikle okuma aktivitelerinde büyük kolaylık sağlayacak.

HONOR, 30 Ekim'de gerçekleştireceği lansman öncesinde amiral gemisi Magic 7 serisine dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Shadow Gray modelinin ardından şimdi de “Chaoha Altın” renk seçeneğini duyurdu.

HONOR Magic 7 serisi göz sağlığını korumaya yönelik yapay zekâ destekli özellikler sunacak. "AI Odak Dışı Göz Koruma" teknolojisi ekrandaki görüntüyü kontrollü bir efektle gözlük gibi taklit ediyor.

HONOR Magic 7’nin göz sağlığını koruyan yeni özellikleri

HONOR'un açıklamasına göre bu yeni teknoloji, kısa süreli okuma aktivitelerinde geçici olarak miyop seviyesini düşürüyor olacak. Kullanıcılar 25 dakikalık bir okuma seansında ortalama 13 dereceye kadar bir iyileşme deneyimleyebilecek.

Göz sağlığı için geliştirilen bir diğer özellik ise Magic 7 serisinin ekranında 4.320 Hz PWM karartma teknolojisinin kullanılması. Bu yüksek frekansta karartma teknolojisi, ekran titreşimini en aza indirerek göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor. Ayrıca ekranın düşük mavi ışık filtresi, kullanıcı aktivitelerine göre otomatik olarak ayarlanan parlaklık ve kontrast ayarlarını yapay zekâ desteğiyle otomatik olarak ayarlayabilecek.

HONOR Magic 7 serisi için ön siparişler şirketin resmi web sitesinde başladı.