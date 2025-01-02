HONOR, orta segmentin kralı olabilecek Magic 7 Lite modelini tanıttı. Telefon, dünyanın en büyük silikon karbon bataryasıyla geliyor.

Son yılların en çok büyüyen akıllı telefon markalarından olan HONOR, merakla beklenen telefonu Magic 7 Lite’ı bugün resmen tanıttı. Orta segmentin kralı olma potansiyeline sahip cihaz, çok dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Telefon, önde kavisli ekran tasarımına sahip. Arkada ise yuvarlak ada içerisine alınmış bir kamera kurulumu görüyoruz. Premium havası var diyebiliriz. En öne çıkan özelliği ise dünyanın en büyük silikon karbon bataryasına sahip olması.

HONOR Magic 7 Lite neler sunuyor?

Magic 7 serisinin bir üyesi olan Magic 7 Lite, 6,78 inçlik 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla geliyor. Ekranın 4000 nitlik etkileyici bir maksimum parlaklık oranı var. Bu da nasıl bir ortamda kullanırsanız kullanın net ve parlak bir görüntü sunacak demek.

Şirket, cihazın işlemcisini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak sektördeki tahminlere göre orta segmentteki Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 512 GB depolamayı da ekleyelim.

Telefonda 108 MP’lik f/1.75 diyafram açıklığına sahip bir arka kamera mevcut. Önde ise pil şeklindeki kısma yerleştirilmiş 16 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Cihazın Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile kutudan çıktığını belirtelim.

En önemli özelliği olan bataryasına bakalım. Cihaz 6600 mAh kapasiteyle silikon karbon bataryalar arasında bir ilke imza atıyor. Hızlı şarj desteği ise 66W olarak açıklandı. HONOR’un aktardığına göre tek şarjla 48,4 saat müzik ve 25,8 saat video oynatabilecek.

Telefonun Avrupa fiyatı da belli oldu. 8 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip versiyon 399 euro’luk iddialı bir fiyatla sunuluyor. Ülkemize gelişiyle ilgili henüz bir bilgi yok.

HONOR Magic 7 Lite teknik özellikleri