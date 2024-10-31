HONOR, üst düzey özelliklerle donattığı yeni amiral gemisi telefonları Magic 7 ile Magic 7 Pro'yu duyurdu. İşte bu telefonlarla ilgili bilmeniz gereken her şey...

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. HONOR Magic 7 ve HONOR Magic 7 Pro isimleriyle karşımıza çıkan telefonlar, sahip oldukları özelliklerle tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki HONOR'un yeni amiral gemisi telefonları tüketicilere neler vadediyorlar?

Pek çok ortak özelliğe sahip olan telefonlardan HONOR Magic 7'de 6.78 inç, Pro modelde ise 6.8 inç boyutlu ekranlarla karşılaşıyoruz. Her iki telefon da 120 Hz'ye kadar değişken tazeleme oranı sunuyor. 5.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşan ekranlarda bulunan selfie kameralar ise 50 MP çözünürlük sunuyorlar. Pro model, 3 boyutlu yüz algılama ve gelişmiş portre efektleri için ikinci bir sensöre daha ev sahipliği yapıyor. Her iki modelde de bulunan ultrasonik parmak okuyucu sensör, eller yaşkan bile kilit açılımına izin verecek.

Karşınızda HONOR Magic 7

HONOR'un yeni amiral gemisi telefonları, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcilerinden güç alıyorlar. Bu işlemciyle entegre çalışan Adreno 830 GPU ise üstün oyun performansı sunuyor. Sıcaklığı dizginlemek isteyen HONOR, yeni telefonlarında sıvı soğutma teknolojisi kullandı. Bu arada; Magic 7'de 5.650 mAh, Magic 7 Pro'da ise 5.850 mAh kapasiteli bataryalar bulunduğunu söyleyelim. Her iki model de 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Telefonların arka kısımlarına baktığımızda üçlü kamera kurulumları görüyoruz. Her iki modelde de 50 MP çözünürlük sunan ana kamera yer alıyor. Ancak Pro modeldeki sensör, değişken diyafram açıklığına sahip. Magic 7'de 50 MP ultra geniş açılı kamera ile 3x optik yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 50 MP telefoto kamera bulunurken Pro modelde 100x dijital yakınlaştırma yapabilen 200 MP periskop telefoto kamera bizleri karşılıyor.

HONOR Magic 7'nin tasarımı şöyle:

HONOR'un yeni amiral gemisi telefonlarında biz dizi yapay zekâ özelliği bulunuyor. Bu özellikler, özellikle de fotoğraf çekmeyi sevenlere hitap edecek türden. Bu bağlamda; kullanıcılar, her koşulda daha iyi fotoğraflar için AI Eagle Eye Burst, yapay zekâ destekli görüntü iyileştirmeleri için araçlar ve süper portre modu gibi özellikleri deneyimleyebilecekler.

HONOR Magic 7 teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, FHD+ (1264 x 2800 piksel), 1-120 Hz, 5.000 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.9 1/1,3 inç) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.4) Batarya 5.650 mAh (100W) İşletim Sistemi MagicOS 9.0 (Android 15)

HONOR Magic 7 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç, FHD+ (1280 x 2800 piksel), 1-120 Hz, 5.000 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 50 MP (f/2.0) + 3D tarama Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/2.0 1/1,3 inç) + 50 MP (f/2.0) + 200 MP (f/2.6 1/1,4 inç) Batarya 5.850 mAh (100W) İşletim Sistemi MagicOS 9.0 (Android 15)

HONOR Magic 7 serisi fiyatları: