Japon teknoloji firması Sharp, ultra gelişmiş kamera kurulumuna sahip yeni telefonu Aquos R9 Pro'yu duyurdu. Telefon, fotoğrafçılık tutkunlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sharp, düzenlediği bir etkinlikte "Aquos R9 Pro" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bu telefon, Türkiye'ye gelmeyecek ancak ülkemizdeki fotoğrafçılık tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor.

Sharp Aquos R9 Pro, Leica iş birliğinde geliştirilmiş özel bir kamera kurulumuna sahip. Telefonda bulunan üç kameranın üçü de 50.3 MP çözünürlük sunuyor ve eşsiz özelliklerle donatıldı. Gelin hep birlikte bu özelliklere yakından bakalım.

Karşınızda Sharp Aquos R9 Pro

Vario-Summicron olarak isimlendirilen kamera kurulumu, 1/0.98 inç sensör boyutlu bir ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu sensör, akıllı telefonlarda yeni yeni görmeye başladığımız 1 inç boyutlu sensörden daha büyük. OIS desteğine de sahip olan ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir lense ev sahipliği yapıyor.

Sharp Aquos R9 Pro'nun telefoto kamerası ise f/2.6 diyafram açıklığına sahip bir lens ile donatıldı. 2.8x optik, 20x dijital yakınlaştırma yapabilen bu kamera, 1/1.56 inç boyutlu büyük bir sensöre sahip. OIS desteğine de sunan telefoto kamera, video çekimleri sırasında Dolby Vision kullanıyor. Telefonun ultra geniş açılı kamerası ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir lens ile donatıldı.

Biraz da diğer özelliklere bakalım. Sharp Aquos R9 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile eşleştirilen telefonda 6.7 inç boyutlu QHD+ ekran bulunuyor. 240 Hz'ye kadar değişken tazeleme oranı sunan bu ekranda da yine 50.3 MP çözünürlük sunan selfie kamerayı görüyoruz. Android 14 ile çalışan Sharp Aquos R9 Pro'nun 5.000 mAh bataryasının olduğunu ancak bu bataryanın hızlı şarj desteğine ilişkin bir şey söylenmediğini belirtelim.

Sharp Aquos R9 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, QHD+ (1.440 x 3.120 piksel), 1-240 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM 12 GB Depolama 512 GB Ön Kamera 50.3 MP (f/2.2) Arka Kamera 50.3 MP (f/1.8) + 50.3 MP (f/2.6) + 50.3 MP (f/2.2) Batarya 5.000 mAh İşletim Sistemi Android 14

Sharp Aquos R9 Pro'yu satın almak isteyen tüketicilerin, 1.235 dolarlık ödemeyi gözden çıkarmaları gerekecek. Şirketin açıklamasına göre bu akıllı telefon, Aralık 2024 itibarıyla Japonya'da piyasaya sürülecek.