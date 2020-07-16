Honor, düzenlediği bir etkinlikte AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro'yu duyurdu. Teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizüstü bilgisayar, şık tasarımı ile de ön plana çıkıyor. Honor'ın yeni dizüstü bilgisayarı, 30 Temmuz'da satışta olacak.

Huawei'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro'yu duyurdu. AMD tabanlı bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkan MagicBook Pro, AMD'nin Zen 2 mimarisine sahip olan son teknoloji 4000H işlemcilerinden güç alıyor. 7 nm üretim mimarisine sahip olan bu işlemciler, 8 çekirdek ve 16 thread özelliği ile benzerlerine oranla neredeyse 2 kat performans vadediyor.

Honor'ın yeni dizüstü bilgisayarının tek özelliği, üstün performansı değil. MagicBook Pro, sahip olduğu zarif tasarımla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir tüy kadar hafif olan dizüstü bilgisayar, inceliği ile de ön plana çıkıyor. Ayrıca 16.1 inç büyüklüğündeki IPS ekranıyla tüketicilere yüzde 90 ekran gövde oranı sunan MagicBook Pro, FHD+ çözünürlüğüyle kaliteli bir görsel deneyim keyfi sunuyor.

Karşınızda Honor MagicBook Pro

MagicBook Pro'nun tasarımına biraz daha yakından bakacak olursak bu dizüstü bilgisayar, sadece 16.9 milimetre kalınlıkta ve 1.7 kilogram ağırlığında. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarın 4.9 mm gibi fazlasıyla ince çerçeveleri bulunuyor. Güç düğmesinin üzerine yerleştirilmiş parmak izi okuyucu sensör kullanıcıların güvenliğini sağlarken, arkadan aydınlatmalı klavye yapısı ile de dikkat çekmeyi başarıyor.

Honor'ın yeni dizüstü bilgisayarı, bağlantı seçenekleri açısından da tüketicilere çeşitlilik sunuyor. 3 adet USB Type-A 3.0 girişine sahip olan dizüstü bilgisayar, dahili bir mikrofon ve ikisi bir arada kulaklık girişine sahip. Windows 10'dan güç alan MagicBook Pro, Huawei'nin Share, One Touch dosya aktarım sistemi, PC Manager ve göz sağlığının korunmasını sağlayan bir mod ile birlikte geliyor.

Honor MagicBook Pro'nun teknik detaylarına baktığımızda ise 11.5 saate kadar yerel FHD çözünürlükte video oynatabilen 56Wh kapasiteli bir bataryanın bulunduğunu görüyoruz. Bu batarya, USB Type-C girişine ve 65 watt şarj desteğine sahip. Yani Honor, kullanıcılara üstün performansın yanı sıra uzun da bir kullanım süresi vadediyor.

Tüketiciler, Honor'un yeni dizüstü bilgisayarlarını satın almak istediklerinde iki farklı işlemci tercihi yapabiliyorlar. Bu işlemciler; AMD Ryzen 5 4500U ve AMD Ryzen 7 4700U olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, AMD Radeon Graphics ekran kartı ile donatılıyor ve 2666 MHz hızında 16 GB RAM ve 512GB kapasiteli bir SSD ile birlikte geliyor.

Honor MagicBook Pro teknik özellikleri

Ekran: 16.1 inç IPS LCD, FHD+ çözünürlük

16.1 inç IPS LCD, FHD+ çözünürlük İşlemci: AMD Ryzen 5 4500U ya da AMD Ryzen 7 4700U

AMD Ryzen 5 4500U ya da AMD Ryzen 7 4700U RAM: 2666 MHz, 16 GB

2666 MHz, 16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Bağlantı: 3 x USB Type-A 3.0, 2'si bir arada kulaklık girişi

3 x USB Type-A 3.0, 2'si bir arada kulaklık girişi İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 Ağırlık: 1.7 kilogram

Honor tarafından yapılan açıklamalara göre AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlar, bugün itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alınabilecek. Şirket, satışların ise 30 Temmuz'da başlayacağını ifade ediyor. Honor'ın yeni dizüstü bilgisayarlarının fiyatı ise şöyle olacak;