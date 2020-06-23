Acer'ın Intel Tiger Lake İşlemcili Dizüstü Bilgisayarı

Acer, Intel'in 11. nesil Tiger Lake işlemcisinden güç alacak ilk dizüstü bilgisayarı tanıttı. Acer'ın yeni Swift 5 serisi dizüstü bilgisayarlarında ayrıca yine Intel'in yeni Xe paylaşımlı ekran kartı kullanılacak.

Intel'in 11. nesil Tiger Lake işlemcisinin ve yeni nesil Intel Xe paylaşımlı ekran kartının kullanıldığı ilk bilgisayar Acer'ın Swift 5 serisiyle geliyor. Acer, her ne kadar daha önce yeni Swift 5 dizüstü bilgisayar serisiyle ilgili detayları kullanıcılarla paylaşmasa da bugün yeni serinin Tiger Lake işlemcilerden ve Intel Xe ekran kartından güç alacağını duyurdu.

2020'nin son çeyreğinde satışa çıkması planlanan yeni Swift 5 serisi dizüstü bilgisayarlar 999 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcıyla buluşacak. Gelin Acer Swift 5 dizüstü bilgisayarların teknik özelliklerine yakından bakalım.

Acer Swift 5 serisinin teknik özellikleri:

İnce yapısı ve hafifliğiyle de ön plana çıkacak olan yeni Swift 5 serisi bilgisayarlar, 11. nesil Inter Tiger Lake işlemciden gücünü alacak. Ayrıca ekran kartı yönünde yine Intel'in yeni nesil Xe isimli paylaşımlı ekran kartının kullanıldığı Swift 5 serisinde harici NVIDIA GeForce MX350 ekran kartı seçeneği de olacak. Swift 5'ler ekran kısmında mikrop önleyici özelliğe sahip Corning Gorilla Glass kaplamalı dokunmatik bir ekran ve %90'lık ekran/gövde oranıyla gelecek. Hızlı şarj özelliğine de sahip olacak Swift 5 serisi dizüstü bilgisayarlar, 30 dakikalık hızlı şarjla 4 saate kadar çalışabilecek.

Acer Swift 5 serisi dizüstü bilgisayarlarda yer alacak 11. nesil Intel Tiger Lake işlemcilerin; Core i3-1135G7, Core i5-1155G7, Core i7-1165G7 veya Core i7-11857 işlemcilerinden biri olacağı düşünülüyor. Ortaya çıkan diğer bilgilere göre Swift 5 serisi bilgisayarlar; 16 GB'a kadar, 4.266 MHz'lik LPDDR4X RAM'e ve 1 TB'a kadar NVMe PCIe SSD depolamaya sahip olacak. Acer Swift 5 serisi ayrıca Thunderbolt 4 ve saniyede 20 GB'a kadar veri aktarımı sağlayan USB 4.0 desteğiyle karşımıza çıkacak. Acer Swift 5 serisi dizüstü bilgisayarların bu yıl ekim ayında satışa sunulacağı düşünülüyor.