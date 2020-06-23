Acer'ın Intel Tiger Lake İşlemcili Dizüstü Bilgisayarı

Intel'in 11. nesil Tiger Lake işlemcisinin ve yeni nesil Intel Xe paylaşımlı ekran kartının kullanıldığı ilk bilgisayar Acer'ın Swift 5 serisiyle geliyor. Acer, her ne kadar daha önce yeni Swift 5 dizüstü bilgisayar serisiyle ilgili detayları kullanıcılarla paylaşmasa da bugün yeni serinin Tiger Lake işlemcilerden ve Intel Xe ekran kartından güç alacağını duyurdu.
2020'nin son çeyreğinde satışa çıkması planlanan yeni Swift 5 serisi dizüstü bilgisayarlar 999 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcıyla buluşacak. Gelin Acer Swift 5 dizüstü bilgisayarların teknik özelliklerine yakından bakalım.
Acer Swift 5 serisinin teknik özellikleri:
İnce yapısı ve hafifliğiyle de ön plana çıkacak olan yeni Swift 5 serisi bilgisayarlar, 11. nesil Inter Tiger Lake işlemciden gücünü alacak. Ayrıca ekran kartı yönünde yine Intel'in yeni nesil Xe isimli paylaşımlı ekran kartının kullanıldığı Swift 5 serisinde harici NVIDIA GeForce MX350 ekran kartı seçeneği de olacak. Swift 5'ler ekran kısmında mikrop önleyici özelliğe sahip Corning Gorilla Glass kaplamalı dokunmatik bir ekran ve %90'lık ekran/gövde oranıyla gelecek. Hızlı şarj özelliğine de sahip olacak Swift 5 serisi dizüstü bilgisayarlar, 30 dakikalık hızlı şarjla 4 saate kadar çalışabilecek.
Acer Swift 5 serisi dizüstü bilgisayarlarda yer alacak 11. nesil Intel Tiger Lake işlemcilerin; Core i3-1135G7, Core i5-1155G7, Core i7-1165G7 veya Core i7-11857 işlemcilerinden biri olacağı düşünülüyor. Ortaya çıkan diğer bilgilere göre Swift 5 serisi bilgisayarlar; 16 GB'a kadar, 4.266 MHz'lik LPDDR4X RAM'e ve 1 TB'a kadar NVMe PCIe SSD depolamaya sahip olacak. Acer Swift 5 serisi ayrıca Thunderbolt 4 ve saniyede 20 GB'a kadar veri aktarımı sağlayan USB 4.0 desteğiyle karşımıza çıkacak. Acer Swift 5 serisi dizüstü bilgisayarların bu yıl ekim ayında satışa sunulacağı düşünülüyor.