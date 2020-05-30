Honor Play 4 Pro, LIDAR Benzeri Bir Sensöre Sahip Olacak

Huawei'nin alt markası olan Honor'ın yeni telefonu Honor Play 4 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Honor Play 4 Pro, iPhone ve iPad ile aşina olduğumuz LIDAR sensörün bir benzerine sahip olacak.

Resmi olarak 3 Haziran tarihinde tanıtılacak olan Honor'ın yeni akıllı telefonu Honor Play 4 Pro'nun görüntüleri Çin merkezli sosyal paylaşım sitesi Weibo'da sızdırıldı. Sızdırılan görüntü özellikle Play 4 Pro'nun arka kamera sistemine odaklanıyordu. Bu görüntüde farkedilen en ilginç detay ise Play 4 Pro'nun kamera modülünün LIDAR sensörüne oldukça benzeyişi. LIDAR (Light Detection and Ranging) sistemi basitçe, çevrede yansıyan ışınları kullanarak görüntülenen çevrenin derinliğini ölçen bir sensör olarak özetlenebilir.

Sızdırılan görüntüde Play 4 Pro'nun çifte arka kamerasının, flash ve 'AI' olarak isimlendirilmiş bir sensörün yanında konumlandığı görülebiliyor. Bu 40 megapiksellik ana kameranın yanına konumlandırılmış 'AI' ibaresi, LIDAR benzeri bir sensörün kamerada kullanılmış olabileceği ipucunu bizlere gösteriyor. Ayrıca LIDAR sensörün dışında Play 4 Pro'nun teknik özellikleri de edinilen bilgiler arasında yerini aldı. Bunun yanı sıra Honor'ın Pro modeli olmayan Honor Play 4'ün de teknik özellikleri TENAA üzerinde listelendi. Gelin bu iki modelin teknik özelliklerine beraber göz atalım.

Honor Play 4 Pro'nun teknik özellikleri:

HiSilicon Kirin 820 yonga seti

8 GB RAM

128 GB dâhili depolama alanı

48 MP + 8 MP ikili arka kamera

16 MP + 2 MP ikili ön kamera

4500 mAh batarya

6.57 inç ekran

Honor Play 4 Pro'nun satış fiyatının ise 27,999 Hindistan Rupisi (yaklaşık olarak 2,550 lira) civarında olması bekleniyor. Elbette bu ücrete vergiler dahil değil.

Honor Play 4'ün teknik özellikleri:

Honor Play 4'ün teknik özellikleri ise TENAA'da çıkan bilgilere dayanıyor. 6.81 inçlik Full HD+ ekrana sahip olacak telefon, MediaTek Dimensity 800 olduğu düşünülen 2.0 GHz frekansınanda çok çekirdekli bir işlemciden güç alacak fakat TENAA üzerinde yapılan listelemede kesin bir işlemci ismi belirtilmiyor. Ayrıyeten 4 GB, 6 GB ve 8 GB şeklinde RAM ve 64 GB, 128 GB ve 256 GB şeklinde depolama alanı ile üç farklı seçeneğe sahip olacak olan Honor Play 4, Android 10 ile gelecek ve 4200 mAh bataryası bulunacak. Kesin fiyat ve teknik özellik bilgilerini ise, 3 Haziran tarihinde telefonlar tanıtıldığında elde edebileceğiz gibi görünüyor.