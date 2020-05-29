ZTE'nin Broşür Gibi Katlanan 3 Ekranlı Telefon Patenti

Çin merkezli telefon üreticisi olan ZTE, ilk katlanabilir telefonu olan ZTE Axon M'yi 2017 yılında piyasa sürmüştü. Çin'in patent merkezi olan CNIPA'da ortaya çıkan bilgilere göre ZTE, üç parçalı katlanabilir bir cihazın patentini aldı.

ZTE'nin 2017 yılında çıkarmış olduğu ZTE Axon M, bir menteşeyle birbirine tutturulmuş 2 IPS LCD ekrana sahip olan, piyasa çıkmış ilk katlanabilir telefonlardan biriydi. O zamandan günümüze Samsung, Motorola ve Huawei gibi şirketler birçok yeni katlanabilir telefonu piyasaya sürdü. Çin'in patent merkezi CNIPA'dan elde edilen bilgiler doğrultusunda ZTE'nin bu sefer, üç parçalı yeni bir telefon üzerinde çalıştığını görebiliyoruz.

Yeni katlanma tasarımı, akıllı telefon dünyasının ilk defa karşılaşacağı bir konsept değil. Bu yılın başlarında TCL, oldukça ses getiren üç parçalı katlanabilir telefon tasarımlarını tanıtmıştı fakat ZTE, TCL'nin katlanabilir tasarımının dışına çıkıyor. Elde edilen patent bilgilerine göre ZTE'nin üzerinde çalıştığı telefonun orta kısmında sabit bir ekran bulunuyor. Bu ekranı iki yana çekilerek açılan iki farklı ekran daha takip ediyor. Telefonun ekran tasarımı ilk başta kulağa oldukça karışık gelse de telefonun üst tarafına ve ortasına hafifçe bastırarak yana açılan iki ekran, kolayca açılıp kapanabiliyor.

Ortaya çıkan ekran taslakları:

Ortaya çıkan tasarım görüntülerine dikkatlice bakıldığında, sağdaki görselde telefon şasesinin kalınlaştığı görülebiliyor. Büyük ihtimalle bu kalınlık, telefonu ve bütün ekranları bir arada tutacak olan bir sütun işlevine sahip olacak.

Ortaya çıkan dizayn bu hâliyle Huawei Mate X'e bir hayli benziyor gibi duruyor. Alınan patent; ekran yapısı dışında, kamera düzeni, ses ve güç tuşlarının nerede olacağı gibi telefonun donanımsal özellerine dair bir bilgi içermiyor. İlerleyen zamanlarda alınacak olan yeni patentler ve ortaya çıkması muhtemel bilgilerle daha çok detaya ulaşılabileceği düşünülüyor.

Şöyle bir gerçek olduğunu da belirtmekte fayda var; bir telefon üreticisinin bir tasarım patentini almış olması, o telefonu kesin olarak üreteceği anlamına gelmiyor. Şirketler tarafından alınan patentler kimi zaman sadece o dönem için üzerinde çalıştıkları bir teknoloji olarak kalabiliyor ve bazen de başka şirketlere satılabiliyor. Her şeye rağmen kullanıcılar olarak bu konseptte üç parçalı katlanabilir bir telefon görmenin ilginç olacağını düşünüyor ve sabırsızlıkla yeni gelecek haberleri bekliyoruz.