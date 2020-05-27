Honor Play 4 Pro'nun Özelliklerinin Gizlendiği Fotoğraflar

Honor'un yeni telefonu Play 4 Pro, yakın zamanda Çin'de resmen tanıtılacak. Cihaz henüz tanıtılmış değil ancak Honor yetkilisi cihaz hakkında bilgi içeren birkaç fotoğrafı teknoloji tutkunlarıyla paylaştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor, yeni telefonu Play 4 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun özelliklerinin büyük bir kısmı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı ancak cihaz henüz resmi olarak tanıtılmamıştı. Honor, önümüzdeki günlerde yapacağı lansmanla telefonu resmen tanıtacak. Bu lansmanın sadece Çin'i kapsadığını ve diğer ülkelerde cihazın ne zaman tanıtılacağının henüz açıklanmadığını da belirtelim.

Honor, Play serisinin başına Wei Xialong'u getirdi. Xialong, daha önce Honor Play 4T serisi piyasaya çıkmadan Weibo hesabından cihazla alakalı bilgiler yayınlamıştı. Xialong, aynı stratejiyi bu yeni cihazda da izleyerek Weibo üzerinden birkaç bilgiyi teknoloji tutkunlarıyla paylaştı. Xialong, bunu yaparken de bilgileri açıkça vermek yerine fotoğrafların içerisinde gizledi.

Xialong'un paylaştığı, cihaz hakkında bilgi içeren fotoğraflar:

Fotoğraflar bu özellikleri açıkça göstermiyor olsa da fotoğrafların 40 W hızlı şarj desteğini, IR blaster'ı ve Kirin 990'ı temsil ettiği anlaşıldı. Belirtilen bu özelliklerin daha önce ortaya çıkanlarla eşleşmesi, özellikleri doğrulamış oldu. Bu yeni telefonun, 2018 yılında piyasaya çıkan Kirin 970'li Honor Play'in yerini alması bekleniyor.

Play 4 Pro, bugünün erken saatlerinde Huawei'nin Çin'deki çevrimiçi satış mağazası olan Vmall'da da listelendi. Listelemede cihazın özellikleri belirtilmemiş olsa da resmi tanıtım görüntüleri paylaşıldı. Cihazın fiyatı, henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak 418 dolar (2.830 lira + vergiler) civarında olması bekleniyor.

Cihazın özelliklerinden bahsetmek gerekirse Honor Play 4 Pro'nun en ilginç özelliklerden birinin çift kamera deliği bulunması olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihazın daha önce Honor X10'da da kullanılan 40 MP Sony IMX600y RYYB ana kamerasını kullanacağı da telefonun bildiğimiz özelliklerinden biri.